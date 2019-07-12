Политзаключенного Кремля Литвинова освободят в ближайшее время – Минюст

Представитель Минюста отметил, что физическое освобождение произойдет, когда документы прибудут в колонию.

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что политзаключенный Кремля Сергея Литвинова, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям и с марта отбывает наказание в Украине, будет освобожден в ближайшее время.

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На своей странице в Facebook Петухов выложил фотокопию подписанного им приказа об исполнении указа президента от 11 июля №517/2019 «О помиловании» Литвинова.

«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение состоится, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время», - сказано в заметке.

Справка УНИАН. В России Литвинова приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 3 ст. 162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, или в крупном размере») УК РФ за убийство несуществующих людей в Луганской области, когда он был в составе батальона «Днепр-1». В РФ он уже отбыл пять лет из своего общего срока наказания.

С 1 марта 2019 года Литвинов находится в Диканевской колонии №12 города Харькова, куда его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.

Сегодня, 12 июля, председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котельянец сообщил, что президент Владимир Зеленский 11 июля помиловал Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания незаконного наказания дома.