цей матеріал доступний українською

Политзаключенного Кремля Литвинова освободят в ближайшее время – Минюст

21:39, 12 июля 2019
Общество
105 0
Иллюстрация REUTERS

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что политзаключенный Кремля Сергея Литвинова, который был осужден в России по сфабрикованным обвинениям и с марта отбывает наказание в Украине, будет освобожден в ближайшее время.

Читайте такжеИтальянский суд, который приговорил Маркива, просит открыть дело против нардепа Маткивского

На своей странице в Facebook Петухов выложил фотокопию подписанного им приказа об исполнении указа президента от 11 июля №517/2019 «О помиловании» Литвинова.

«Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии. Физическое освобождение состоится, когда документы прибудут в колонию, это должно произойти в ближайшее время», - сказано в заметке.

Справка УНИАН. В России Литвинова приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 3 ст. 162 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, или в крупном размере») УК РФ за убийство несуществующих людей в Луганской области, когда он был в составе батальона «Днепр-1». В РФ он уже отбыл пять лет из своего общего срока наказания.

С 1 марта 2019 года Литвинов находится в Диканевской колонии №12 города Харькова, куда его передали в соответствии с международной конвенцией между Россией и Украиной.

Сегодня, 12 июля, председатель Объединения родственников политзаключенных Кремля Игорь Котельянец сообщил, что президент Владимир Зеленский 11 июля помиловал Литвинова, которого Россия передала Украине для отбывания незаконного наказания дома.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter