Одна из сильнейших за последнее десятилетие магнитная буря: как и когда стоит поберечь себя (видео)

Украинцев 15 июля ожидает одна из сильнейших за последнее десятилетие магнитная буря.

Причина возникновения геомагнитных бурь - взрывы на Солнце, отголоски которых долетают до Земли.

Во время магнитных бурь у чувствительных людей могут возникнуть проблемы со здоровьем. В зону риска метеоудару попадают беременные женщины, маленькие дети и люди преклонного возраста.

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У метеозависимых появляется головная боль, головокружение, проблемы с давлением, сердцем и сном.

В период магнитных волнений специалисты советуют правильно питаться. Обеспечить себе полноценный сон и не переутомляться. Отказаться от алкоголя и кофе, зато употребляйте чистую воду, зеленый чай. Сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать и быть спокойными.

Следующая метеоволна накроет Землю в конце месяца – 29 июля. Она будет менее интенсивной, чем предыдущая, однако может также существенно повлиять на самочувствие.