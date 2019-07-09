Коррупционный скандал в полиции Одессы: главного патрульного города отстранили от работы (видео)

Чтобы разобраться с обвинениями в адрес руководства местных патрульных, в Одессу прибыла комиссия из Киева.

Руководителя одесской патрульной полиции Юрия Рыбака отстранили от работы минимум на неделю из-за коррупционного скандала. В течение этого времени должны проверить жалобы его подчиненной - патрульной полицейской Зои Мельник.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, на своей странице в Facebook Мельник написала, что вроде как новая патрульная служба превратилась в старую систему ГАИ, где надо выполнять планы руководства по протоколам и штрафам. Поэтому, по ее словам, на вызовы якобы ездят выборочно. Сержант заявила, что после публикации ей стали поступать анонимные звонки с угрозами.

"Мне кажется, вам стоит немного отойти назад, потому что это закончится плохо. Я думаю, вы понимаете, кому вы переходите дорогу, девушка. Потому что перейдут, на семью будут давить, зачем вам это надо?" - сказали Мельник во время одного из таких звонков.

Записи патрульная выложила в соцсети. Чтобы разобраться в ситуации с громкими обвинениями, из столицы в Одессу прибыли члены дисциплинарной комиссии.

"Было выложено очень много обвинений, но откровенно я не увидел там вот фактажа. Специально для этого приехала комиссия для того, чтобы, возможно, собрать фактаж. И мы надеемся, что сейчас тот фактаж, который есть, о котором рассказывают и звучат обвинения, он будет предоставлен комиссии. Это и вопрос, который очень важен - именно угрозы, которые выдвигаются в сторону полицейского", - рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.