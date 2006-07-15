С сегодняшнего дня МВД ”зачищает” Крым

С 15 по 30 июля в Крыму будет проводиться оперативно-профилактическая отработка региона, руководителем которой назначен заместитель министра внутренних дел Украины Петр КОЛЯДА.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

По информации ЦОС, на полуостров направлены специалисты Аппарата МВД Украины от служб борьбы с экономическими преступлениями, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска, криминальной милиции по делам несовершеннолетних, Главного следственного управления, Департамента общественной безопасности, Госавтоинспекции. Кроме того, в АРК дополнительно прикомандированы 5 экипажей спецподразделения "Кобра", а также военнослужащие внутренних войск МВД Украины.

"Цель отработки улучшение оперативной обстановки на полуострове, обеспечение надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения летнего курортного сезона, раскрытие особо тяжких и тяжких преступлений", - отмечает крымский главк МВД.

Как сообщает Центр общественных связей, отработка региона проводится во исполнение распоряжения Президента Украины и поручения Кабинета Министров Украины.