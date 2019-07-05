Начальником уголовной полиции Киева назначили одного из руководителей трагической спецоперации в Княжичах

По данным СМИ, полковник лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах, во время которой погибли полицейские.

Заместителем руководителя столичной полиции - начальником криминальной полиции Киева назначен полковник полиции Герман Приступа.

Соответствующую информацию агентству УНИАН подтвердили в пресс-службе столичной полиции, отметив, что информация на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве уже обновлена.

В то же время, по данным издания "Следствие.Инфо" Приступа был одним из руководителей трагической спецоперации в селе Княжичи Броварского района в ночь на 4 декабря 2016 года. Тогда киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды предположительных грабителей. Во время её проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, погибли двое полицейских разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и командир группы спецназа КОВД. Руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки, в частности не уведомили о проведении специальных мероприятий полицию Киевской области и ошиблись с домом, который должны были грабить преступники.

Согласно информации собеседников СМИ, участвовавших в спецоперации, Приступа лично разрабатывал план операции по задержанию злоумышленников в Княжичах. Соответствующие документы есть в распоряжении журналистов.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОВД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений. В это время наряд полиции охраны выехал в тот же район в один из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями возникла стрельба. По результатам служебной проверки из рядов Нацполиции были уволены семь офицеров, находившихся на руководящих и оперативных должностях. В отношении еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

В мае 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о завершении досудебного расследования уголовного производства по перестрелке между правоохранителями в Княжичах.

10 апреля 2019 года Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Нацполиции, которые являются фигурантами дела о перестрелке в Княжичах.