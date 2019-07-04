Заявление группы 1+1 медиа относительно шоу "сторонников" Шария под офисом компании

Сегодня в 17.30 последователи Анатолия Шария с заблаговременно приобретенными красными воздушными шариками и нарисованными плакатами организованно пришли к главному офису медиахолдинга.

Сегодня, 4 июля, с 17.30 до 20.30, конец рабочего дня сотрудников 1+1 media дополнила развлекательная программа «митингующих», которые являются сторонниками Анатолия Шария, блогера-украинофоба, известного своими антиукраинскими пропагандистскими материалами, распространением антиукраинских фейков, продвижением пророссийской идеологии, поддержкой кремлевского режима и пророссийских террористов. В частности, с 17.30 последователи Анатолия Шария с заблаговременно приобретенными красными воздушными шариками и нарисованными плакатами организованно пришли под главный офис медиахолдинга.

Как и положено представлениям, ход митинга был организован при участии различных ролей. По их предварительно спланированному сюжету действующих лиц распределили на стороны: группу 1 ‒ митингующие сторонники Анатолия Шария, и группу 2 ‒ псевдо проплаченные ими же «титушки», которые якобы на заказ нашей медиагруппы были привлечены для расправы с группой 1. Последние своих действий так и не проявили.

Мы убеждены, что люди в здравом уме поймут, что мы не имеем какого-либо отношения к одной из двух групп выше этого «театра абсурда».

Само планирование акции, которая сегодня проходила под офисом группы, в том числе и поиск «титушок», начался накануне в telegram-канале «Киев #ЯШАРЮ». В частности, 3 июля в публикации автором которой является «Шарий Админ», читателей призывали покупать красные воздушные шарики и организовать любой плакат. В тексте сообщения звучало: «Большая просьба: закупиться красными шариками. Можно на палочке шарик купить. Он дешевле. Кто хочет, может организовать какой-нибудь плакат». В день проведения митинга участники активно обсуждали ход подготовки и каждый собственный шаг в telegram-чате «Киев #ЯШАРЮ (чат)».

Как украинскому медиахолдингу, что руководствуется принципами открытости, уважения, прозрачности и здравого смысла, мы понимаем, что тот невысокий уровень уважения и поддержки украинского гражданина к господину Шарию вместе с его приспешниками, является результатом исключительно ряда его действий и высказываний. А также специфической репутации, которая сформировалась после того, как Анатолий публично критиковал нежелание Украины сближаться с Россией. Мы уверены, что акция носит политический характер и направлена на дискредитацию канала в предвыборный период.