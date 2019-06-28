Освобожденный из плена боевиков украинец Великий отказался говорить о том, как попал в плен (видео)

Он рассказал, что ему известно об около 20 украинцев, которых удерживают в плену боевики.

Освобожденный из плена контролируемых Россией боевиков военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Великий отказался говорить о том, как попал в плен.

По прибытии из Минска в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны) Великий рассказал журналистам, что боевики удерживали его в Макеевской колонии.

Он добавил, что там сидят еще много наших ребят.

При этом о себе освобожденный украинец отказался говорить, и, в частности, о том, как попал в плен. "Без комментариев", - сказал он.

"Хочу сказать за ребят. Есть Рома Писанец, который занимался разведкой, радиоэлектронной. Есть Валера Матюшенко - он тоже данные в СБУ передавал. Очень много есть ребят. Есть Кулиш, который тоже ДРГ занимался. Очень много есть ребят, которые помогали Украине", - сказал он.

Также его спросили, может ли он подтвердить информацию о том, что он находится в розыске Министерства внутренних дел за дезертирство, но он не ответил на этот вопрос.

Великий добавил, что относительно освобождения ему боевики ничего не объясняли, а о том, что его вернут на контролируемую Украиной территорию, ему сообщили позавчера, 26 июня, в нелегитимном учреждении боевиков "МГБ".

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Вместе с тем он сказал, что знает, что в плену находятся еще около 20 украинцев. "Около еще 20 ребят, тех, что я знаю, находятся, а еще на тюрьме, еще изоляция, я не знаю, она работает или нет. Есть еще на 97-й (Западная исправительная колония № 97 - УНИАН), там следственный изолятор", - сказал Великий.

Стоит отметить, что Великий находится с 2016 года в базе "Миротворца", его обвиняют в дезертирстве. Он якобы исчез в Павлограде Днепропетровской области, самовольно покинув воинскую часть.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июня, в Киев вернулись четверо украинских заложников, освобожденных боевиками российско-оккупационных войск на Донбассе.

В частности, в Украину вернулись Эдуард Анатольевич Михеев (1964 года рождения), которого боевики «ЛНР» задержали в 2017 году и незаконно приговорили к 12 годам лишения свободы, а также трое военнослужащих Вооруженных сил Украины: Яков Петрович Веремейчик (1986 года рождения), взятый боевиками «ЛНР» в плен 25 мая 2018 года, Дмитрий Николаевич Великий (1988 года рождения), которого взяли в плен 11 сентября 2016 года и незаконно приговорили к 15 годам лишения свободы, и Максим Анатольевич Горяинов (1984 года рождения), попавший в плен к боевикам «ДНР» 22 мая 2019 года и незаконно приговоренный к 15 годам лишения свободы.