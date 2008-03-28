ГНАУ упростила процедуру декларирования доходов, с которых ничего возьмешь

Государственная налоговая администрация Украины упростила процедуру декларирования доходов, с которых не предусмотрена уплата налогов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ, переданном агентству УНИАН.

По инициативе председателя ГНАУ Сергея БУРЯКА на рассмотрение Кабинета министров был вынесен вопрос упрощения декларирования доходов, с которых, по законодательству, не предусмотрена уплата налога (облагается налогом по нулевой ставке), в частности, с наследства и подарков, полученных от лиц первой степени родства (супруги, родители, дети).

Кабмин, отметили в ГНАУ, на своем заседании 26 марта принял предложение о том, что “обязательство плательщика налога, получившего доход в виде наследства (подарка), который по Закону Украины „О налоге с доходов физических лиц” облагается налогом по нулевой ставке, считается выполненным, если такой плательщик не имеет других оснований для подачи декларации”.