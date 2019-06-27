Политзаключенный Балух снова объявил голодовку - адвокат

Незаконно осужденный украинец Владимир Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал письменное уведомление для администрации колонии о начале голодовки.

Украинский политзаключенный Владимир Балух снова объявил голодовку.

Об этом адвокат Даниил Берман сообщил в интервью российской "Новой газете".

"25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку. Меня это заявление взволновало, я принял решение посетить его и на следующий день, 26 июня, — специально, чтобы справиться о состоянии его здоровья и дел. Встретил он меня радостно — можно было поговорить и опять погреться в кабинете", - сообщил адвокат.

По словам Бермана, Балух подтвердил, что перестал принимать пищу и передал письменное уведомление для администрации о начале голодовки.

Адвокат сообщил, что встречался с Балухом два дня подряд, 25 и 26 июня.

По словам адвоката, содержание в ШИЗО фактически превратилось для Балуха в пытку — у него отобрали теплое белье и свитер, несмотря на то, что в изоляторе холодно.

"Я выполнил поручение родных Владимира Григорьевича, его сестры Надежды, передал различные их пожелания. Кроме того, поскольку состояние здоровья Балуха, о котором сообщали немногочисленные публикации в СМИ, внушило опасения кардиологам, меня попросили врачи высокой квалификации задать ему ряд специальных вопросов. Он на эти вопросы ответил в первый день нашей встречи, я передал ответы докторам, и эти ответы обеспокоили их еще больше", - отметил адвокат.

Он добавил, что пытается добиться посещения Балуха врачом-кардиологом высокой квалификации, соответствующее заявление на проход специалиста Балух уже написал - как того требуют правила внутреннего распорядка.

Берман также отметил, что во время визита к Балуху 25 июня тот уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться украинский консул, а до этого дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку.

Адвокат в очередной раз заявил, как и другие защитники Балуха, что пребывание в штрафном изоляторе, в холодном помещении почти без света и без нормального медицинского обслуживания сильно вредит его здоровью.

"Как показала практика, огласка в данном случае — лучший адвокат. Именно поэтому мой подзащитный и попросил меня довести до общественности и СМИ причины, по которым он начал голодовку. На сегодня объявление голодовки и огласка происходящего с ним в этой колонии — это вынужденная и, возможно, единственная мера, последний способ добиться прекращения нарушения прав Балуха. Складывается впечатление, что администрация колонии намеренно создает все условия, чтобы Балух провел за решеткой как можно больше времени и не вышел по УДО... Шестьдесят дней в ШИЗО практически подряд — подобные меры давления не принимаются даже в отношении настоящих злостных нарушителей режима", - подытожил Берман.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября.

По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля 2018 року подконтрольный России так называемый «Раздольненский райсуд» приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый «Верховный суд» в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

Администрация колонии под выдуманными поводами несколько раз переводила украинца в штрафной изолятор. В настоящее время, по данным адвоката Ольги Динзе, Балух будет находиться в ШИЗО до 2 июля.