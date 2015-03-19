Волонтеры отчитались о своих первых сорока миллионах гривень (инфографика)

Об этом сказано на странице группы в Facebook.

Читайте такжеВолонтеры выложили видео аероразведки из Дебальцево, Логвиново, Попасной и Карловки"Я хорошо помню, как мы (нас тогда было только четверо) радовались первым собранным двумстам тысячам. Так хорошо помню, как горько было, когда мы собрали первый миллион. Первый миллион принес понимание, что война надолго, а значит будет и второй, и десятый. Десятый миллион мы встретили спокойно и без пафоса. Двадцатый не заметили вообще. На сегодня мы перешли отметку в сорок миллионов", - рассказала волонтер Ольга Кобылинская.

Сейчас группа продолжает сбор средств на тепловизоры, приборы ночного видения, реанимобили, и оборудования для подразделения аероразведки "Фурия".