С ценами в Киеве все в порядке?

Государственная инспекция по контролю над ценами в Киеве, в соответствии с предоставленными полномочиями с целью осуществления постоянного контроля над ценами на потребительском рынке города, проводит проверки субъектов хозяйствования на предмет соблюдения порядка установления и применения розничных цен и торговых надбавок на отдельные виды продовольственных товаров, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, установленных Киевской городской государственной администрацией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, распоряжением, которое подписал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, были установлены предельные торговые надбавки к оптовым ценам производителей на муку, макаронные изделия, крупы, сахар – 12%, говядину, свинину хлеб и хлебобулочные изделия – 15%, колбасные изделия вареные, молоко, творог, сметану, масло сливочное, масло растительное, мясо птицы – 10%.

Анализ результатов мониторинга цен на продовольственные товары показывает, что с начала года происходило постепенное повышение цен от 1 до 7 процентов, а значительный ценовой рост в розничной торговле начался в основном с февраля месяца 2008 года. Однако есть и позитивные тенденции уменьшения розничных цен. Как показал анализ оперативных данных мониторинга цен в торговой сети, по состоянию на 20.03.2008 г. по сравнению с ценами по состоянию на 29.02.2008 г., уменьшился уровень розничных цен на: молоко жирн. 2,5%. – с 4,15 грн. до 4,11 грн. за 1 л, или на 0,7%; на яйца куриные – с 7,34 до 7,13 грн. за дес., или на 3%; на сахар песок – с 3,81 до 3,74 грн. за 1 кг, или на 1,9% и другие.

Кроме того, как подчеркивают в КГГА, по сравнению со средними ценами по Украине цены на основные виды хлеба в Киеве - одни из самых низких. Киевская городская государственная администрация покрывает убытки производства хлеба ОАО «Киевхлеб» и производства муки ЗАТ «Киевмлын». Это способствует стабильно низким ценам на хлебобулочные изделия в столице.