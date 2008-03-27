”Французская весна” знакомит с многообразием современной культуры

Пятая “Французская весна в Украине” откроется в Киеве вечером в субботу, 29 марта, уличным действом "Ловец луны" от французской компании "Летающие акробаты".

Об этом УНИАН сообщили во Французском культурном центре в Украине.

"В этом году, с приходом ночи, странные создания завладеют небом над одним из самых красивых парков Киева, в котором возвышается Арка Дружбы народов. Огромная змея, необычные рыбы и другие фантастические существа будут сопровождать нашего Героя и его лодку в поисках Лунной красавицы, которая завладела сердцем этого «Ловца луны», - так описывается в сообщении будущее действо. Шоу начнется в 19.30.

В информации также отмечается, что "Летающие акробаты" уже более тридцати лет странствуют по всем континентам и предлагают незабываемые зрелища по случаю самых разнообразных мероприятий, например, закрытия Олимпийских Игр в Барселоне, торжественного открытия и закрытия Паралимпийских Игр в Сиднее, презентации города Тулузы как кандидата на звание Европейской культурной столицы-2013.

“Настоящие волшебники, они заставляют летать над нашими головами гигантские фигуры, которые по воле ветра кружат в магическом воздушном танце”, - добавили во Французском культурном центре.

Как отмечают организаторы фестиваля в этом году подготовлена насыщенная программа, представляющая разнообразие современной французской культуры и отображающая тенденции французского искусства.

Для киевлян будет работать выставка живописи Ивона ТАЯНДЬЕ в Национальном художественном музее (с 4 по 18 апреля), фестиваль допремьерных кинопоказов (9–12 апреля, кинотеатр «Украина») и «Длинные ночи короткого метра» (18 и 19 апреля, там же), шоу афро-креольского танца с элементами хип-хопа (10 апреля, 19.00, Театр оперетты). Также в столице покажут спектакль «Vesna», посвященный Чернобылю (18 апреля, 19.00, Молодой театр); пройдет концерт классической музыки (23 апреля, 19.00, Национальная филармония) и презентация книги философа Венсана Декомба (25 апреля, 18.00, Французский культурный центр).

Фестиваль в этом году охватит десять городов Украины. Программы во всех остальных городах – Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Львове, Луганске, Ровно, Запорожье, Симферополе и Севастополе – составлены, как отмечают организаторы, с учетом «индивидуальных особенностей».