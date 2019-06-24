В Минсоцполитики назвали количество зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

В то же время в министерстве не уточнили, какое количество семей находится на учете.

Количество зарегистрированных внутренних переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым по состоянию на 24 июня составляло 1 млн 386 тыс. 501 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Согласно сообщению, такие данные о переселенцах предоставили структурные подразделения социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

В сообщении не указывается, какое количество семей находится на учете и какая сумма предусмотренной государством денежной помощи была выплачена на данный момент этой категории лиц.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией Крыма в марте 2014 года и начала антитеррористической операции на Донбассе в апреле того же года появилось большое количество беженцев из Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По данным Минсоцполитики, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на 18 июня составило 1 млн 385 тыс. 031 человек.

На начало 2019 года количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса составило 1 млн 512 тыс. 435 человек.