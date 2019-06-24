Гибель избитого полицейскими активиста: Князев отстранил от службы руководителя полиции Винницкой области

Еще четверо руководителей винницкой полиции также отстранены от исполнения обязанностей.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев удовлетворил рапорт начальника полиции Винницкой области Юрия Педоса об отстранении от исполнения обязанностей на время служебного расследования дела об убийстве полицейскими активиста партии "Гражданская позиция" Александра Комарницкого.

Об этом заявил Князев во время выездного совещания с личным составом полиции Винницкой области, сообщает пресс-служба полиции.

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Князев отметил, что Педос обратился к нему с рапортом об отстранении на время служебного расследования.

«Я удовлетворю этот рапорт, и до окончания служебного расследования он будет отстранен от выполнения обязанностей», – сказал глава Нацполиции.

Еще четверо руководителей – от начальника территориального отдела полиции до непосредственного руководителя – на период служебного расследования также отстранены от исполнения обязанностей.

«Подчеркиваю, что полиция не покрывает негодяев. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы расследование было прозрачное и быстрое. Негодяи, порочащие звание полицейского и дискредитирующие службу, будут отвечать перед законом», – заявил Князев.

Как сообщал УНИАН, 11 июня около 23:00 в Виннице полицейский, находясь на службе, предложил Комарницкому быть понятым при проведении следственных действий. Однако мужчина отказался и, по данным полиции, спровоцировав конфликт, пытался вступить с правоохранителем в стычку. Как следствие, мужчина упал и получил закрытую черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован и все это время находился в коме. 23 июня мужчина умер.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, объявили полицейскому о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием). В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет. Хмельницкий горрайонный суд взял его под круглосуточный домашний арест.