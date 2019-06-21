В Виннице состоялась первая встреча в рамках инициативы мэрии «MeetUp для бизнеса»

19 июня 2019 года в Виннице начался новый для городских предпринимателей цикл бизнес-встреч. Они проходят в рамках проекта «MeetUp для бизнеса» и ориентированы на повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства и его развитие.

На выполнение Программы усиления конкурентоспособности МСП в городе уже второй год продолжается серия мероприятий, объединенная общим названием Марафон возможностей для бизнеса в Виннице. Подобные мероприятия чрезвычайно важны, ведь главное, что необходимо предпринимателям — новые знания, обмен идеями и налаживание бизнес-контактов.

Новым этапом встреч бизнеса стала инициатива, воплощенная благодаря объединению усилий Винницкого городского совета, пространства для идей «СHERDAK» и Школы коммуникаций для бизнеса «WASABI» – серия тематических встреч для бизнеса.

Начали с темы: «Креативная экономика», а именно городского брендинга для бизнеса и путей реализации идеи от ее зарождения до бизнеса общегосударственного масштаба. Спикерами первого мероприятия выступили Александр Шумило бренд-лидер креативного агентства «Fedoriv» и Дмитрий Деркач совладелец «Планета кино»!

Во время мероприятия предпринимателям Виннице представили брендбук и рассказали, как использовать элементы айдентики, чтобы выгодно позиционировать свои товары и услуги. Подробнее с информацией о дизайн-системы бренда города и его применения можно ознакомиться на сайте: https://vinnytsia.city. О том, как позиционировать свой бизнес и о истории успеха собственного дела, сети кинотеатров «Планета кино», во время мероприятия рассказал Дмитрий Деркач.

«Команда Винницкого городского совета во главе с городским головой Сергеем Моргуновым, уже работает над созданием инновационно-технологического парка в Виннице, который станет местом силы, где креативная молодежь, ученые, стартапы и предприниматели смогут развиваться и реализовываться. Именно за креативными индустриями будущее развития мировой экономики», - подытожил директор департамента экономики и инвестиций городского совета Виталий Погосян.

Впереди еще пять встреч, на темы, которые определили актуальными предприниматели города во время проведения опроса «Критикуешь – Предлагай!».