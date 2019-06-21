В Киеве закроют скоростной трамвай и два проспекта: где киевлянам грозят пробки (карта)

Дата восстановления движения скоростных трамваев пока неизвестна.

В Киеве с субботы, 22 июня, стартует масштабное перекрытие дорог и ограничений движения общественного транспорта.

В Соломенском районе на пересечении проспектов Леся Курбаса и Космонавта Комарова начнут ремонтировать путепровод, а вместе с ним – и пути скоростного трамвая, сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры в Facebook.

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"С 22 июня движение трамваев 1 и 3 будет ограничено. На время реконструкции организовано такие маршруты: трамвай №2 (от пр. Королева до ст. "Ромена Роллана"), автобус №3Т (от станции "Кольцевая дорога" до ст. "Старовокзальная"), автобус №4 (от Михайловской Борщаговки до Индустриалнього путепровода через проспект Отрадный)", – сообщили в пресс-службе "Киевавтодор".

Дата восстановления движения скоростных трамваев пока неизвестна. Кроме этого, на проспекте Комарова частично ограничат движение по направлению к центру города, что может еще больше усугубить пробки.

Добраться до ближайшей станции метро можно будет на общественном транспорте в сторону станции "Берестейская" и "Лукьяновская" (трамваи 14 и 15).