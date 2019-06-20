Семья подозреваемого в убийстве Дарьи Лукьяненко заявила, что отказывается от сына

Мать Николая Тарасова заявила, что сын должен получить по заслугам.

Семья Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко под Одессой, отказалась от него.

Об этом мать Тарасова заявила в Facebook в комментариях в закрытой группе "Наша Ивановка и Ивановский Район", сообщает "Страна".

Читайте такжеДепутаты Одесчины обратились к Зеленскому с требованием смертной казни для убийцы Даши Лукьяненко

"Мать приносит свои извинения за воспитание такого сына.Семья нечего не знала о том, как подло поступил их сын и брат. Мы отказываемся от него, не будем защищать его. Пусть получит по заслугам, что он заслужил. Еще раз, простите нас, пожалуйста, все", - написала Мария Тарасова в комментариях под постом, посвященном девочке.

Как сообщал УНИАН, 11-летнюю Дарью Лукьяненко из поселка Ивановка в Одесской области искали почти неделю. Она 13 июня после обеда вышла с рынка Привоз, где работает ее мать, и отправилась в школу на кружок танцев. По дороге девочка исчезла.

19 июня полиция нашла ее тело и задержала подозреваемого в убийстве 22-летнего Николая Тарасова. Свою вину подозреваемый признал и рассказал жуткие подробности убийства.