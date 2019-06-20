Восстановление Портнова в КНУ: студент заявил об угрозах за участие в акции протеста

Студенческая акция протеста направлена на то, чтобы Портнова уволили из университета.

Студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступающих против возобновления Андрея Портнова в должности профессора университета, обещают завалить на экзаменах.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор С14 Сергей Мазур.

"Иван Голод. Студент КНУ им. Шевченко. Один из организаторов акции «Нет Портнову в КНУ!» Угадайте, почему ему сегодня угрожали охранники университета и обещали незачеты", - написал Мазур.

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Он добавил, что акция протеста против Портнова направлена не только на то, чтобы чиновника уволили из университета, но и чтобы "поддержать таких студентов, которых администрация хочет поставить на место".

Напомним, замглавы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов снова будет работать на кафедре конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко.

"Портнова Андрея Владимировича принять с 1.09.2019 по 30.06.2020 года на условиях срочного трудового договора до проведения конкурса на должность профессора кафедры конституционного права", - говорится в приказе о трудоустройстве Портнова.

Тем временем в Facebook создали страницу акции "Нет Портнову в КНУ". На странице призывают студентов, сотрудников, преподавателей и выпускников КНУ "встать на защиту чести и репутации своего университета".

Инициативная группа перечислила требования акции. Прежде всего протестующие требуют отменить приказ о трудоустройстве Портнова.