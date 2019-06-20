Церковный скандал в Украине набирает обороты: в Киеве собираются на созванный Филаретом "собор" (фото)
Во Владимирском соборе готовится так называемый поместный "собор Украинской православной церкви Киевского патриархата".
В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне, сообщает "Украинская правда".
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Сколько точно архиереев прибыло на "собор", пока не известно. Предварительно есть информация, что присутствует митрополит Белгородский Иоасаф (живет и служит в России, имеет паспорт РФ - ред).
Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета. Сейчас на "соборе" нет ни одного украинского архиерея.
Как сообщалось, на 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который должен восстановить существования УПЦ КП.
В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать ни один собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.