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Церковный скандал в Украине набирает обороты: в Киеве собираются на созванный Филаретом "собор" (фото)

12:11, 20 июня 2019
Общество
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"Собор", созванный Филаретом / фото Романа Романюка, УП

В помещении храма рядами установлены стулья, которые постепенно заполняют священники и миряне, сообщает "Украинская правда".

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Сколько точно архиереев прибыло на "собор", пока не известно. Предварительно есть информация, что присутствует митрополит Белгородский Иоасаф (живет и служит в России, имеет паспорт РФ - ред).

Большинство из архиереев бывшей УПЦ КП, которая на объединительном соборе 15 декабря 2018 года влилась в ПЦУ, проигнорировали призывы патриарха Филарета. Сейчас на "соборе" нет ни одного украинского архиерея.

фото Романа Романюка, АП

Как сообщалось, на 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который должен восстановить существования УПЦ КП.

В то же время в руководстве ПЦУ заявляют, что Филарет не имеет права созывать ни один собор, а собрание во Владимирском соборе будет неканоническим и будет означать церковное разделение со всеми каноническими и юридическими последствиями.

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Теги: #Филарет#ПЦУпогода в Киеве