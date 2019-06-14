В ПЦУ заговорили о церковном разделении из-за созванного Филаретом "собора"

В ПЦУ заявляют, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины.

В Православной церкви Украины заявили, что какие-либо мероприятия, проводимые от имени бывшей УПЦ КП, являются незаконными.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской митрополии Православной церкви Украины.

"В связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года, который состоялся в Малой Софии перед Объединительным собором, Украинская православная церковь Киевского патриархата как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный собор УПЦ КП" ни по уставу Православной церкви Украины, ни даже по прекратившему действие уставу УПЦ КП.

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"Самовольное и неуставное проведение собрания неопределенной группы неуполномоченных лиц с присвоением этому собранию названия "Собора" означает церковное разделение и отделение организаторов и участников таких собраний от Православной церкви Украины со всеми каноническими и юридическими последствиями. Поэтому всех иерархов, духовенство и верующих, желающих блага церкви и Украине, призываем не принимать никакого участия в мероприятиях и действиях, которые разрушают единство поместной украинской православной церкви", - отметили в ПЦУ.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Киевский и всей Украины-Руси Филарет хочет сохранить УПЦ Киевского патриархата, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.