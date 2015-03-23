СМИ: Янукович присутствовал на похоронах сына в Севастополе

Об этом рассказал один из служителей Свято-Никольского храма, сообщает Крыминфо.

"На отпевании были родственники, в том числе (экс-президент Виктор - УНИАН) Янукович. Женщина, судя по всему мать, сильно плакала. Был еще маленький мальчик, наверное, сын, и несколько человек, скорее всего, родственники", - рассказал он.

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По словам служителя, тело Виктора Януковича-младшего доставили в храм на Братском мемориальном кладбище в ночь с 22 на 23 марта, при этом погребальные богослужения шли до утра. Родственники приехали на отпевание и похороны уже днем 23 марта.

Предположительная могила Виктора Януковича-младшего, на которой сейчас нет опознавательных знаков, находится в церковной части кладбища. На множественных венках на могиле есть надписи "Любимому сыночку от родителей", "От жены", "От коллег", "От семьи Бондарь", "От семьи Дьяченко".

Отмечается, служитель храма добавил, что многочисленные охранники никого не пропускали на кладбище во время похорон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в Крыму похоронили младшего сына экс президента Януковича - Виктора.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием бывшего депутата произошло вечером 20 марта в акватории озера в районе северной части острова Ольхон в России.

Авто с водителем и пятью пассажирами провалилось под воду. Сообщалось, что водитель погиб, а пассажирам удалось спастись. В Партии регионов подтвердили смерть Виктора Януковича-младшего и выразили соболезнования семье.



