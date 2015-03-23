Картина Пуленбурга «Аркадский пейзаж» возвращена в Украину и будет передана музею Ханенко

Это полотно было частью коллекции, собранной украинскими меценатами начала прошлого века - Богданом и Варварой Ханенко. В августе 1943 года из Киевского музея западного и восточного искусств картину вместе с другими полотнами немцы вывезли в Германию. В мае 2011 года на сайте одного из европейских аукционов появилась информация о продаже картины Пуленбурга. Уже через год идентичность картины была окончательно подтверждена и начался процесс её возвращения в Украину.

Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана» взял на себя финансовые расходы и всецело способствовал возвращению шедевра в Украину.

«Картина была выкуплена, перестрахована, была нанята специальная компания, которая привезла ее в Украину», - рассказывает Александр Фельдман.

По словам мецената, эта акция является частью программы «Наследие», которую уже несколько лет реализует МБФ «Фонд Александра Фельдмана» в целях сохранения музейного фонда Украины и возвращения в нашу страну утраченных культурных ценностей.

Сейчас картина Корнелиуса Пуленбурга «Аркадский пейзаж» представлена в галерее «АВЭК» в Харькове в рамках выставки «Забыть нельзя. Вернуть!». Она будет передана музею Ханенко после завершения выставки.