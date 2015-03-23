В Запорожье офицер военной авиации приговорен к 12 годам тюрьмы за госизмену

15:30, 23 марта 2015
Общество
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В Запорожье суд приговорил офицера Вооруженных Сил Украины к 12 годам лишения свободы за государственную измену - шпионаж в пользу Российской Федерации.

Офіцера було затримано при спробі передачі інформації, яка є державною таємницею / УНІАН

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Запорожской области, сотрудники которого задержали злоумышленника осенью 2014 года, соответствующее решение вынес сегодня суд Ордженикидзевского района Запорожья.

«Суд признал офицера военной авиации - штурмана одной из воинских частей, дислоцирующихся в Харьковской области, виновным в собирании с целью передачи ФСБ РФ, секретной информации: данных, которые используются во время полетов истребителей ВСУ. В частности - радиочастот боевых самолетов, системы паролей, позывных и маршрутов передвижений частей вооруженных сил», - сообщили в УСБУ.

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Как сообщал УНИАН, офицер ВВС Украины, 1983 года рождения, был задержан сотрудниками УСБУ в Запорожской области в сентябре 2014 года при попытке передачи информации, которая является государственной тайной. Действия офицера были квалифицированы как совершение преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена).

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