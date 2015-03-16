Прокуратура объявила о подозрении в госизмене и дезертирстве 3 тыс. военнослужащих в Крыму

Как сообщает телеканал "112 Украина", об этом в ходе брифинга заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Что касается военных. Военные, которые не вышли на континентальную часть Украины и остались на территории аннексированной АР Крым, - это более 5 тыс. человек различных родов войск, как авиация, Военно-морские силы, как и другие части, в отношении них зарегистрированы производства, как государственная измена, так и дезертирство", - заявил Матиос.

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"Более 3 тыс. человек объявлено подозрение. Они будут нести ответственность за совершенные ими преступления", - отметил он.

Сегодня, 16 марта, исполняется год со дня проведения в Крыму так называемого референдума "о присоединении к РФ".

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин снова сознался, что лгал миру и своему народу, утверждая, что год назад украинские военные части в Крыму блокировала "самооборона", купившая оружие, форму и бронетехнику в военторге.