В Одессе в жилом доме прогремел взрыв
00:15, 23 марта 2015Общество
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Примерно в 23.30 в Одессе снова прогремел взрыв.
В Одессе снова прогремел взрыв / forumodua.com
Как сообщает Думская, взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного дома №2 по Гераневой улице (Киевский район Одессы).
Эту информацию подтвердили в пресс-службе облУВД.
По словам местных жителей, здесь располагалась студия йоги — по всей видимости, речь идёт о «Студии йоги Татьяны Савиной», сообщает Таймер.
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Взрыв также нанёс ущерб другим жителям дома: взрывной волной выбиты окна во многих квартирах на первом и втором этажах.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
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