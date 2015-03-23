В Одессе в жилом доме прогремел взрыв

Как сообщает Думская, взрыв произошел на первом этаже девятиэтажного дома №2 по Гераневой улице (Киевский район Одессы).

Эту информацию подтвердили в пресс-службе облУВД.

По словам местных жителей, здесь располагалась студия йоги — по всей видимости, речь идёт о «Студии йоги Татьяны Савиной», сообщает Таймер.

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Взрыв также нанёс ущерб другим жителям дома: взрывной волной выбиты окна во многих квартирах на первом и втором этажах.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.