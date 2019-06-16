Календарь событий: истории моста Ватерлоо и "Чертового колеса", кому мир обязан за "зебру" на дорогах, кто придумал хула-хуп и "Полароид", трагедия Галилея и чью жизнь первой застраховали

17 июня

Неделя начинается со Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой, учрежденного Генассамблеей ООН в 1994 году. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Опустынивание - это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды. Ей подвергается треть поверхности Земли, что соответственно угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму 42 миллиарда долларов.

Еще в понедельник - Всемирный день мотоциклиста. Он появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально день так и назывался - «На работу на мотоцикле», и лишь позже преобразовался в «День мотоциклиста». В 1997 году праздник получил статус «всемирного» и обзавелся датой, также открылся официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста - ridetowork.org, который служит основной площадкой, на которой любители мототранспорта общаются, обмениваются мнениями и опытом эксплуатации «стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции. Позже появилась некоммерческая организация Ride To Work Inc., которая оказывает юридическую и техническую поддержку мотоциклистам в США и Европе.

Есть 17 июня и значимые даты. Так, в 1856 году в этот день в Филадельфии открылся первый съезд Республиканской партии США.

В 1885 году в Нью-Йорк на борту французского парохода «Isere» в США прибыл дар французского народа - статуя Свободы.

17 июня 1925 года в Женеве представителями 37 государств был подписан Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Он вступил в силу 8 февраля 1928 года. По сути, это - международное соглашение о запрещении применения химического, биологического или токсичного оружия во время войны. Его действие не ограничено во времени. Для каждого подписавшего Женевский протокол государства предусмотрено вступление его в силу со дня сдачи на хранение ратификационной грамоты правительству Франции. Но, в то же время, протокол не обязывал подписавшие его государства не производить это оружие, хранить или транспортировать. Кроме того, он не покрывал оружие, созданное на основе токсинов и вирусов. Эти аспекты, связанные с перемещением химических и бактериологических вооружений, стали предметом более поздних международных договоров - Конвенции о биологическом оружии 1972 года и Конвенции о химическом оружии 1992 года. В 1975 году вступила в силу более универсальная Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая была одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1971 году, она открыта была для подписания в 1972 году.

В 1939 году во Франции в последний раз произошла публичная казнь на гильотине. Казнили серийного убийцу Эжена Вейдмана.

В 1950 году чикагский хирург Ричард Лоулер выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

17 июня 1970 года американский ученый-оптик Эдвин Лэнд запатентовал первую в мире полностью автоматизированную карманную камеру - «Polaroid SX 70». Через два года она появилась в продаже. Фотографу стало достаточно только зарядить кассету, навести объектив и нажать кнопку. А через минуту снимок был уже готов! История открытия следующая: дедушка и бабушка Лэнда - Соломоновичи эмигрировали в США из Российской Империи в 1880-х годах. С раннего детства Эдвин Лэнд экспериментировал со светом, калейдоскопами и стереоскопами, что позволило ему уже в 1929 году, будучи студентом Гарвардского университета, разработать и сконструировать первый в мире поляризующий материал для коммерческих нужд. В 1932 году в Кембридже, штат Массачусетс, Эдвин Лэнд совместно с Уиилрайтом, преподавателем Гарвардского университета и выходцем из богатой семьи, основал компанию по производству оптической техники. В 1937 году она была переименована в «Polaroid Corporation». Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику: приборы ночного видения, перископы, бинокли. Лэнд также получил правительственный заказ на разработку системы управления снарядов, самонаводящихся на инфракрасное излучение. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. Уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В ноябре 1948 года в Бостонском универмаге появилась в продаже первая коммерческая модель «Polaroid Land-95». Первая партия по цене около 90 долларов была раскуплена за один день. В 1963 году «Полароид» выпустил «мгновенный» фотоаппарат для цветной съемки. А в 1970-ом был запатентован «Polaroid SX 70». Продвижению аппарата на рынок предшествовала мощная рекламная кампания с участием голливудских кинозвезд, а портрет его изобретателя с только что полученной собственной фотографией в руке украсил обложку популярнейшего американского журнала «Life». В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании «Полароид» поднялась в 90 раз, а сама она попала в список 50 самых успешных компаний США. Эдвин Лэнд по количеству полученных патентов на изобретения - 535 – уступает только Томасу Эдисону.

Неофициальный праздник, а за них мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День приманивания муз.

Именины у Митрофана, Ивана, Северина, Силана, Марии, Зосимы, Мефодия, Марфы и Петра.

18 июня

Во вторник «молодой» праздник - День устойчивой гастрономии, он был учрежден в 2016 году Генассамблеей ООН. В 2017 году он прошел впервые.

Данное решение было продиктовано тем, что гастрономия - важный элемент самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира. А также тем, что все культуры и цивилизации могут способствовать устойчивому глобальному развитию и играют решающую роль в его достижении.

В Украине 18 июня - День участкового офицера полиции, он был учрежден в 2004 году приказом министра внутренних дел. Поздравляем всех причастных к празднику! Сейчас руководством МВД принято решение постепенно участковых заменить полицейскими офицерами общин. Первые 34 уже заступили на службу.

18 июня 1583 вице-мэр Лондона Ричард Мартин застраховал жизнь Уильяма Гибсона на сумму 383 фунта. Именно этот случай принято считать первым страхованием жизни. Сегодня данная страховая услуга - одна из самых популярных во всем мире наряду со страхованием здоровья и имущества.

В 1817 году в этот день в Лондоне был открыт мост Ватерлоо – в день второй годовщины битвы при Ватерлоо, в которой над Наполеоном победу одержали англичане. Он был построен Джоном Ренни. Сооружение вызвало всеобщее восхищение. Его писали Констебль и Моне. Он был платной переправой через Темзу, и многие предпочитали сделать крюк, но перейти реку по соседним бесплатным мостам. Это делало Ватерлоо сравнительно безлюдным и удобным как для свиданий, так и для сведения счетов с жизнью. В 1840 году 15% всех самоубийств в Лондоне приходились на мост Ватерлоо. В 1841 году на мосту произошел ужасный случай с Сэмюэлем Гилбертом Скоттом – американцем, зарабатывавшим на жизнь опасными трюками. Скотт собирался эффектно прыгнуть в Темзу, изображая убегающего с виселицы, но случайно повис в петле. Толпа думала, что это часть трюка, и Скотта вынули из петли слишком поздно. Несмотря на все эти печальные обстоятельства, мост стал одним из символов города. В 1865 году пирсы моста постепенно стали разрушаться. В 1920 году проблема стала настолько острой, что мост пришлось закрыть. А в 1934 году его снесли, и сразу же начали строить теперешний по проекту сэра Джайлса Гилберта Скотта. Гранитные фрагметы старого моста были выставлены на продажу. И их охотно покупали. Они были использованы для строительства некоторых монументов, например, в Веллингтоне в Новой Зеландии, из них был построен пакмятник легендарной собаке Paddy the Wanderer. Строительство нового моста шло тяжело. Мужчин не хватало – шла Вторая мировая война, строительство велось в основном женскими руками, поэтому современный Ватерлоо часто называют женским мостом. Он выглядит очень просто – пять железобетонных пролетов, одетых в портлендский камень, никаких украшений, никаких ярких цветов, присущих другим лондонским мостам. Однотонно-серый, строгий и элегантный, он словно является оправой для окружающих его городских пейзажей.

18 июня 1889 года в балтиморское патентное бюро пришел Уильям Ричардсон с идеей, свершившей очередную революцию в истории колясок. Он придумал ее реверсивную модель, в которой ребенок мог сидеть как лицом к возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, Уильям придумал модель оси для маневренности коляски. До того времени оси и колеса были цельнолитые, что не позволяло им поворачиваться по отдельности. Колеса в коляске Ричардсона могли вращаться на 360 градусов совершенно независимо друг от друга. С тех пор детская коляска прошла целую эволюцию, превратившись из громоздкого сооружения в удобное средство передвижения. Мода на детские коляски возникла в 1840 году, когда английская королева Виктория, мама девятерых детей, захотела сама гулять со своими малышами по королевскому парку. Вскоре коляской обзавелись все аристократические круги Европы. В первых колясках к корзинке или к коробу прикреплялись три или четыре колеса, а также приделывалась специальная ручка, чтобы ее можно было везти за собой. В коляски запрягали пони, коз или собак, чтобы они катали детей. Были высокие коляски на тонких колесах, чтобы легко было катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые лучше ехали по ровной поверхности. Коляски делали на заказ, и по своей форме они были похожи на транспорт для взрослых – кареты и дилижансы.

В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Его участники спустя три месяца финишировали в Нью-Йорке.

В 1934 году британский министр транспорта лорд Хор-Белиша распорядился поставить у дорог в местах пешеходных переходов полосатые столбы с оранжевыми фонарями наверху и призвал англичан строго соблюдать правила пересечения улиц. «Зебры» в народе потом называли по фамилии министра. Так повился в мире пешеходный переход как средство безопасности на дорогах.

В 1939 году в Каневе на могиле Тараса Шевченко был открыт памятник великому поэту.

Неофициальные праздники - День пикника, День недалекого будущего, Международный день суши и День поиска четырехлистного клевера.

Именины у Дорофея, Василисы, Игоря, Марка, Анастасии, Константина, Леонида, Феодора, Никандра, Аполлона, Виктора, Павла, Кондратия и Галины.

19 июня

В среду - Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта. Он был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Дата выбрана в честь принятия 19 июня 2008 года резолюции Совета Безопасности, в которой осудили сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства. К сожалению, решить эту проблему миру так и не удалось. Несмотря на подписание массы международных документов, запрещающих всяческое насилие над человеком, в том числе и сексуального характера, до сих пор этот позорный фактор не искоренен, он стал традиционным на территориях конфликта.

В Украине 19 июня - День фермера. Он был учрежден в 2017 году. Выбор даты не случаен - именно в этот день в 2003 году был принят Закон Украины «О фермерском хозяйстве». На сегодняшний день сельское хозяйство Украины насчитывает около 48 тысяч предприятий, среди которых большую часть – 72% - составляют фермерские хозяйства. Поздравляем всех причастных к этому Дню!

19 июня 240 г. до н.э. греческий математик, астроном, географ и поэт Эратосфен Киренский вычислил радиус Земли. История открытия следующая: древние египтяне заметили, что во время летнего солнцестояния Солнце освещает дно глубоких колодцев в Сиене (ныне Асуан), а в Александрии — нет. Эратосфен использовал этот факт для измерения окружности и радиуса Земли. В день летнего солнцестояния в Александрии 19 июня 240 года до н.э. он применил скафис (чашу с длинной иглой), при помощи которого можно было определить под каким углом Солнце находится на небе. После измерения угол оказался 7 градусов 12 минут, то есть 1/50 окружности. Стало быть, Сиена отстает от Александрии на 1/50 окружности Земли. Расстояние между городами тогда считалось равным 5,000 стадиям, следовательно, окружность Земли равнялась 250,000 стадиям, а радиус - 39,790 стадиев. Правда, неизвестно, каким «стадием» пользовался Эратосфен. Если греческим - 178 метров, то его радиус земли равнялся 7,082 км, если египетским, то 6,287 км. Согласно современным измерениям, усредненный радиус Земли равен 6,371 км. В любом случае, точность измерения для тех времен просто удивительная!

В 1829 году в этот день сэр Роберт Пиль основал лондонскую столичную полицию.

В 1846 году в Нью-Джерси прошел первый в истории бейсбольный матч.

В 1862 году в этот день рабовладение было запрещено на всей территории США.

В 1974 году канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку на патент о системе предупреждения о близости земли (GPWS), впоследствии спасшей тысячи жизней.

Неофициальные праздники - День открытых окон и День веселых перекличек.

Именины у Виссариона, Елисея, Ефима, Иллариона, Иона, Софрона, Сусанны и Феклы.

20 июня

В четверг - Всемирный день беженцев, утвержденный ООН в 2001 году. На протяжении многих лет различные страны и регионы отмечали собственные памятные дни и даже недели, посвященные беженцам. Одним из самых известных считается День африканских беженцев, который отмечается в нескольких странах 20 июня. Сегодняшняя дата - это констатация факта: войны на земле не прекращаются, отсюда и растет с каждым годом количество беженцев. В настоящее время на планете зарегистрировано около 20 миллионов беженцев и 25 миллионов внутренне перемещенных лиц. Коснулась эта проблема и Украины из-за военного конфликта на Донбассе. По данным ООН, наша страна занимает 9-е место в мире по количеству внутренне перемещенных лиц. Их насчитывается 1,6 млн человек.

20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Впервые он прошел в 2009 году. В этот День защитники животных организуют разнообразные просветительские акции, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. В Соединенных Штатах Америки эти мероприятия проводятся уже несколько лет и успели принести первые результаты. 20 зоопарков США закрыли или готовятся закрыть павильоны со слонами, 11 зоопарков переместили 14 слонов в природные заповедники, созданные специально для них. День защиты слонов в зоопарках не входит в число официальных. Но его инициаторы борются за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат. Кстати, 22 сентября отмечается Всемирный день защиты слонов.

В 1782 году в этот день была утверждена Большая государственная печатьСША.

В 1793 году американец Эли Уитни запатентовал хлопкоочистительную машину.

В 1840 году американский изобретатель и художник Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф. 24 мая 1844 года была послана первая депеша между Вашингтоном и Балтимором по способу Морзе с текстом «Дивны дела Твои, Господи».

В 1863 году был учрежден первый в США банк - Национальный банк Davenport штата Айова.

В 1934 году на продажу были выставлены гранитные фрагменты моста Ватерлоо в Лондоне.

В 1943 году в Северной Канаде был обнаружен Новый Квебекский кратер - один из самых больших в мире.

В 1991 году в этот день парламент Германии проголосовал за перенос столицы из Бонна в Берлин.

Неофициальные праздники - День чайных покупок, День невынимающихся пробок и Всемирный день Wi-Fi.

Именины у Федота, Александра, Богдана, Антона, Василия, Валерии, Лукины, Марии, Анны, Бориса и Виктора.

21 июня

В пятницу - Международный день йоги, учрежденный ООН в 2014 году. Его инициировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. И не случайно. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты выпал на самый длинный день в году для половины Земного шара - день летнего солнцестояния. Инициативу премьер-министра Индии поддержали все 175 государств, имеющих представительства в Генеральной Ассамблее ООН. Такое единогласное одобрение говорит о признании пользы йоги для физического и психологического здоровья, что в условиях современного мира с растущими психоэмоциональными нагрузками играет немаловажную роль.

Ежегодно 21 июня отмечается Всемирный день гидрографии. Он был учрежден ООН в 2006 году, благодаря усилиям Международной гидрографической организации (IHO), ведущей свою историю с 1921 года. Гидрография – наука и сфера деятельности, связанная с составлением карт, изданием инструкций, требований и руководящих документов по навигации. Буквальный смысл слова «гидрография» в переводе с греческого означает водоописание.

21 июня - Международный день скейтбординга. Скейтбординг - катание на роликовой доске, состоящей из толстой фанеры, которая установлена на колеса небольшого диаметра - ролики. Человека, занимающегося скейтбордингом, называют скейтбордистом или скейтером.

Сегодня катание на скейборде популярно во всем мире как у детей, так и у взрослых. Скейтбординг с выполнением различных трюков относят к экстремальным видам спорта. Сам праздник появился в 2004 году. Его инициаторами выступили американские скейтбордисты, которые впервые провели этот День на западном побережье США. И в том же году Международная ассоциация скейтборд-компаний (IASC) объявила 21 июня Днем скейтбординга. С тех пор этот праздник отмечается ежегодно.

В 1893 году в этот день первое колесо обозрения - «Чертово колесо» - было презентовано на Всемирной выставке в Чикаго. История такова: в 1891 году организаторы этого мероприятия, запланированного на 1893 год, объявили конкурс на лучший проект сооружения, которое могло бы стать «визитной карточкой» будущей выставки и по своим масштабам затмило бы Эйфелеву башню - «гвоздь» Всемирной выставки 1889 года в Париже. От инженеров со всего мира поступила масса заявок. В основном предлагалось построить еще более высокую башню. Но молодой инженер из Иллинойса Джордж Феррис предложил построить гигантское колесо обозрения с кабинками для людей.

Инженеры посчитали его идею абсурдной. Но он не сдавался. Потратил 25 тысяч долларов собственных средств на создание чертежей и разработку точных спецификаций сооружения, и в результате администрация выставки согласилась. Было, правда, одно условие: в отличие от Эйфелевой башни, строительство которой частично финансировало правительство Франции, Джордж Феррис должен был сам найти деньги для сооружения своего детища.

Большинство деталей будущего колеса было изготовлено в Детройте, а потом на поездах их доставили в Чикаго. Колесо Ферриса имело диаметр 80 м и сидело на оси длиной почти 14 м и диаметром 2 м. 36 кабинок вмещали по 60 посетителей каждая. Масса всего сооружения составляла 4100 тонн. Всего на постройку колеса было затрачено 250 тысяч долларов. 21 июня 1893 года аттракцион открылся для публики. За все время выставки на колесе прокатились почти 1,5 млн посетителей, заплатив за 10-минутную поездку 50 центов. Это принесло организаторам почти 730 тысяч долларов прибыли - по тем временам заоблачные деньги.

В 1913 году впервые женщина совершила прыжок с парашютом из аэроплана. Восемнадцатилетняя американка Джорджия Бродвик по прозвищу Крошка, используя пятикилограммовый шелковый парашют, прыгнула с высоты 305 метров с самолета, пилотируемого Гленном Мартином, и благополучно приземлилась на поле аэродрома Гриффит-Филд в Лос-Анджелесе.

В 1948 году фирма грамзаписи «Columbia Recording Corporation» выпустила на рынок долгоиграющие пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Это было настоящей революцией в музыкальной индустрии. На смену прежним тяжелым и хрупким дискам с одной песенкой на стороне пришли виниловые альбомы. «Columbia Recording Corporation» пригласила на презентацию полсотни корреспондентов ведущих американских газет. Рядом с колонной высотой 2,5 метра, сложенной из обычных пластинок со скоростью вращения 78 оборотов в минуту, стояла 40-сантиметровая стопочка дисков нового типа, на 33,3 оборота. После того как отзвучала первая мелодия - ми-минорный концерт Мендельсона - зал взорвался аплодисментами. 23-х минутный концерт уместился на одной стороне новой пластинки 12-дюймового диаметра, тогда как старых потребовалось бы не менее трех, причем с переворачиванием. С появлением долгоиграющих грампластинок стали сокращаться тиражи быстрых - 78 оборотов в минуту, и в конце 1960-х годов их производство окончательно свернули. А сегодня все грампластинки стали раритетом...

В 2004 году в этот день первый в мире частный управляемый космический корабль «SpaceShipOne» вышел в космос.

Неофициальные праздники - День летнего солнцестояния, День солнечных зайчиков, Международный день цветка, Международный день футболки, Всемирный день гуманистов и День жирафов.

Именины у Василия, Константина, Феодора, Ефрема и Павла.

22 июня

В Украине 22 июня - День скорби и чествования памяти жертв войны. Вечная память защитниками нашей страны.

22 июня 1633 года итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени, первый, кто применил телескоп для наблюдения небесных тел и сделавший ряд выдающихся астрономических открытий, основатель экспериментальной физики Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Галилей известен как продолжатель учения Николая Коперника. Ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси и на основании своих наблюдений сделал вывод, что такое вращение свойственно всем небесным телам, а гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Но в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в список запрещенных. В 1632 году Галилей издал свою книгу «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». Вскоре итальянские инквизиторы, посчитав книгу еретической, запретили ее продажу, а Галилея вызвали в Рим, где предали суду. Следствие тянулось с апреля по июнь 1633 года. 22 июня в доминиканском монастыре святой Минервы, в той же церкви, где его предшественник Джордано Бруно выслушал смертный приговор, Галилей, стоя на коленях, отрекся от своего учения. Последние годы жизни он провел на своей вилле Арчертри во Флоренции под домашним арестом и постоянным надзором инквизиции. В ноябре 1979 года Папа римский Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив отречься ученого от теории Коперника.

В 1889 году Германия ввела пенсии по старости. Автором этой первой в мире официальной системы социального страхования стал Отто Бисмарк. Именно благодаря ему появились и первые больничные кассы, и несколько видов социального страхования для рабочих. На сегодня немецкая пенсионная система является одной из сильнейших в мире, она пережила две мировые войны, денежные реформы и гиперинфляции. С самого начала пенсия, полученная от государства, была разработана для повышения уровня жизни, который был достигнут в ходе своей трудовой жизни.

В 1910 году была открыта первая в Европе воздушная пассажирская линия - Фридрихсхафен-Дюссельдорф, по которой курсировал дирижабль «Германия».

В 1960 году произошел официальный разрыв отношений между СССР и Китаем. Поводом стал обмен оскорблениями между лидерами национальных компартий. Никита Хрущев обозвал Мао Цзэдуна сталинистом, а тот не остался в долгу, назвав генсека СССР ревизионистом. Отношения стали медленно восстанавливаться после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Окончательно они были восстановлены при Горбачеве, символом чего стал его визит в Китай - первый за 30 лет после правления Хрущева - в мае 1989 года.

В 1983 году НХЛ ввела овертайм - дополнительные пять минут игры до первого гола в случае ничьей в основное время.

Неофициальные праздники – День лоботрясов и День подмигивания кошкам.

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Феклы, Ивана и Алексея.

23 июня

В воскресенье - Международный олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Идея об установлении Дня впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 году, а еще через год - на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице - этот проект был одобрен официально. Исторической предпосылкой послужило следующее событие: 21 июня 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он ознакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Конгресс одобрил предложение барона Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Именно эта памятная дата и была выбрана для празднования Международного олимпийского дня, а его целью стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных навыков и способностей. Первая Олимпиада современности прошли в 1896 году в Греции, среди 241 атлета из 14 стран были разыграны медали в 9 видах спорта. Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без Олимпийской медали. И, без сомнения, олимпийские чемпионы - гордость каждой страны.

Еще в воскресенье - Международный день вдов. Впервые мировое сообщество отметило его в 2011 году. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры. К этому призывает резолюция Генеральной ассамблеи ООН. По данным Организации Объединенных Наций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 миллионов вдов, из них 115 миллионов испытывают нищету. Очень много вдов проживают в странах, где бушуют вооруженные конфликты. Их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны. Эта беда настигла и Украину, которая переживает военный конфликт на Донбассе.

23 июня – День государственной службы Организации Объединенных Наций.

«Все страны и все люди нуждаются в государственной службе, которая должна быть компетентной, оснащенной и хорошо обеспеченной ресурсами. Государственная служба должна быть многообразной и этической. Ее целью должно быть эффективное служение людям и улучшение жизни самых бедных и наиболее уязвимых членов общества» — так говорится в послании 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Символично, что в этот день в Украине - День государственной службы. Этот профессиональный праздник установлен был в 2003 году указом президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной ассамблеи ООН.

В 1803 году 23 июня американский инженер и изобретатель Роберт Фултон, переехавший в то время из США во Францию, продемонстрировал на реке Сена первое в мире паровое судно. Оно было длиной 20 м и шириной 2,4 м, шло со скоростью 3 узла против течения. Кстати, Фулто считается проектировщиком первой в мире подводжной лодки. В 1800 году он представил Наполеону практическую модель субмарины - «Наутилус».

В 1846 году бельгиец Адольф Сакс получил патент на саксофон.

В 1868 году Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размерами с большой стол, клавиатура напоминала рояль, печатала машинка только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага пряталась внутри. Но именно она стала прародителем знаменитой раскладки QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры. Так выглядели клавиши на клавиатуре Шоулза. Правда, клавиши с цифрой 1 на машинке не было – изобретатели сочли, что машинистки вполне могут пользоваться вместо нее буквой «I», да и Shift был добавлен только через 10 лет, но раскладка осталась той же. Денег, чтобы запустить новинку в производство, у Шоулза не было, и он продал права на нее Филу Ремингтону, известному конструктору-оружейнику. Его инженеры довели разработку до ума и выпустили на рынок уже под названием «Remington No.1». 1 марта 1873 года фирма Remington and Sons начала производство первой пишущей машинки в Нью-Йорке.

23 июня 1964 года был запатентован гимнастический обруч - Hula-Hoop. История следующая: изначально хула-хупы стали изготавливать мастера по игрушкам Ричард Кнерр и Артур Мерлин - основатели калифорнийской компания Wham-O. Не совсем обычное название Wham-O означало звук, который издавала их первая игрушка рогатка. Идею хула-хупа им подсказал заезжий житель Австралии, поведавший, что в его стране на уроках физкультуры дети крутят бамбуковые обручи вокруг талии. Недолго думая, Артур и Ричард разработали собственную версию кольца и провели первые испытания в начальной школе Пасадены. Обруч был запатентован 23 июня 1964 года. Изобретатели пообещали детишкам подарить обручи, если они научатся хорошо их крутить. Кстати, идея обруча была далеко не нова. Окаменелые хула-хупы находили при раскопках в Египте, их клали в могилы сановников. А в Британском музее находится древняя ваза, на которой изображен атлет, крутящий обруч.

В 1993 году был основан Олимпийский музейв Лозанне по инициативе председателя МОКХуана Антонио Самаранча.

В 2004 году правительство Японии разрешило клонирование человеческих эмбрионов в исследовательских целях.

Неофициальный праздник - День тайных посланий,

Именины у Василия, Александра, Антонины, Ванды, Ивана, Ильи, Иосифа, Тимофея, Анны, Алексея, Семена, Феофана, Андрея, Николая и Павла.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная