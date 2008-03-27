На юге Украины существует угроза весенней засухи

В ряде южных регионов Украины существует угроза возникновения весенней засухи, сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Несмотря на то, что осадки выпадают на юге, но в Николаевской области, Херсонской и в части Одесской и Запорожской областей, степных районах Крыма наблюдается длительный дефицит осенне-зимних осадков, и до нормы никак не доходит. Есть угроза возникновения весенней засухи», - сказала она.

«Вы помните прошлый год, когда была страшная засуха, и по всем канонам, для восстановления водного баланса в этом регионе необходимо два-три года с количеством осадков выше нормы. А в этом регионе даже за осенне-зимний период выпало очень мало осадков – 30-60% от нормы», - сказала Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, весенние запасы влаги, которые сформировались в метровом слое почвы, очень низкие. Верхний слой почвы сейчас хорошо увлажнен, но в более глубоком слое влаги недостаточно, и если сейчас начнется потепление, влага из верхних слоев очень быстро испарится и растения могут пострадать от засухи, сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2007 году из-за засухи пострадало около 10 млн. га посевов сельхозкультур и около 1,1 млн. га посевов погибло.