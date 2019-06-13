Во Львове горожане обустроили «пляж» на воинских захоронениях

На «Марсовом поле» жители Львова ежегодно отмечают День победы.

Во Львове несколько десятков человек обустроили «пляж» для загорания на территории воинских захоронений возле Лычаковского кладбища.

Об этом на «Горячую линию города Львова» в Facebook сообщил львовянин, руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив.

«Это «пляж» на «Марсовом поле» (воинских захоронениях) возле Лычаковского кладбища на ул. Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил, просим оградить данный объект и установить соответствующие таблички», - говорится в сообщении.

Администратор «Горячей линии города Львова» отметил, что обращение направлено Львовскому коммунальному предприятию «Лычаковское кладбище», о результате заявителя проинформируют.

Сообщение на странице «Горячей линии города Львова» вызвало резонанс среди горожан и пользователей соцсети. Некоторых поражает, что люди не боятся энергетики, которая есть на кладбище. Другие – не считают, что память погибших таким образом оскверняется. «Люди используют свободное пространство, которого в городе не так много», - отметила одна из комментаторов.

Справка УНИАН. «Марсово поле» - советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает к Лычаковскому кладбищу.

Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди похороненных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы.

В 1946-1947 годах похороненных эксгумировали и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, погибших во Второй мировой войне, и войск НКВД. Постепенно кладбище заполнили одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считается, что число похороненных достигает 3491.

В 1994 году в нижней части поля перезахоронены более 80 жертв советского террора с Замарстиновской тюрьмы.

На «Марсово поле» 9 мая ежегодно приходят горожане и представители различных политических сил, между ними часто происходят конфликты и столкновения.