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Во Львове горожане обустроили «пляж» на воинских захоронениях

13:02, 13 июня 2019
Общество
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Несколько десятков человек решили позагорать на территории воинских захоронений / фото Facebook Роман Грыцькив

Об этом на «Горячую линию города Львова» в Facebook сообщил львовянин, руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив.

«Это «пляж» на «Марсовом поле» (воинских захоронениях) возле Лычаковского кладбища на ул. Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил, просим оградить данный объект и установить соответствующие таблички», - говорится в сообщении.

Администратор «Горячей линии города Львова» отметил, что обращение направлено Львовскому коммунальному предприятию «Лычаковское кладбище», о результате заявителя проинформируют.

Сообщение на странице «Горячей линии города Львова» вызвало резонанс среди горожан и пользователей соцсети. Некоторых поражает, что люди не боятся энергетики, которая есть на кладбище. Другие – не считают, что память погибших таким образом оскверняется. «Люди используют свободное пространство, которого в городе не так много», - отметила одна из комментаторов.

Справка УНИАН. «Марсово поле» - советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает к Лычаковскому кладбищу.

Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди похороненных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы.

В 1946-1947 годах похороненных эксгумировали и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, погибших во Второй мировой войне, и войск НКВД. Постепенно кладбище заполнили одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считается, что число похороненных достигает 3491.

В 1994 году в нижней части поля перезахоронены более 80 жертв советского террора с Замарстиновской тюрьмы.

На «Марсово поле» 9 мая ежегодно приходят горожане и представители различных политических сил, между ними часто происходят конфликты и столкновения.

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Теги: #пляж#кладбище#захороненияпогода во Львове