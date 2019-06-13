Во Львове горожане обустроили «пляж» на воинских захоронениях
Во Львове несколько десятков человек обустроили «пляж» для загорания на территории воинских захоронений возле Лычаковского кладбища.
Об этом на «Горячую линию города Львова» в Facebook сообщил львовянин, руководитель Художественного фонда им. Короля Данила Роман Грыцькив.
«Это «пляж» на «Марсовом поле» (воинских захоронениях) возле Лычаковского кладбища на ул. Мечникова. С целью предотвращения дальнейшего осквернения памяти погибших и умерших, а также повреждения их могил, просим оградить данный объект и установить соответствующие таблички», - говорится в сообщении.
Администратор «Горячей линии города Львова» отметил, что обращение направлено Львовскому коммунальному предприятию «Лычаковское кладбище», о результате заявителя проинформируют.
Сообщение на странице «Горячей линии города Львова» вызвало резонанс среди горожан и пользователей соцсети. Некоторых поражает, что люди не боятся энергетики, которая есть на кладбище. Другие – не считают, что память погибших таким образом оскверняется. «Люди используют свободное пространство, которого в городе не так много», - отметила одна из комментаторов.
Справка УНИАН. «Марсово поле» - советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает к Лычаковскому кладбищу.
Изначально это место было частью военного кладбища воинов австрийской армии и союзников, павших в Первой мировой войне. Среди похороненных были немцы, украинцы, поляки, сербы, чехи, турки, боснийцы.
В 1946-1947 годах похороненных эксгумировали и на этом месте создали кладбище солдат Советской армии, погибших во Второй мировой войне, и войск НКВД. Постепенно кладбище заполнили одинаковыми бетонными надгробиями. Официально считается, что число похороненных достигает 3491.
В 1994 году в нижней части поля перезахоронены более 80 жертв советского террора с Замарстиновской тюрьмы.
На «Марсово поле» 9 мая ежегодно приходят горожане и представители различных политических сил, между ними часто происходят конфликты и столкновения.