В Евросоюзе требуют от России немедленного освобождения всех задержанных в Крыму татар

В ЕС отреагировали на последние обыски и задержания крымских татар.

В Европейском Союзе призывают Российскую Федерацию незамедлительно освободить всех задержанных граждан Украины в оккупированном Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич в микроблоге Twitter.

В частности, она обратила внимание на сообщения об очередных обысках и арестах крымских татар в незаконно аннексированном Россией Крыму.

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"Мы ожидаем, что все незаконно взятые под стражу украинцы будут освобождены без промедления", - отметила Майя Косьянчич.

Также она напомнила о заявлении от 30 марта, в котором Европейский Союз заявил, что не признает российского законодательства в оккупированном Крыму и Севастополе и ожидает немедленного освобождения незаконно задержанных во время обысков 23 крымских татар.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня по дороге в Ростов-на-Дону на судебное заседание в одном из "дел "Хизб ут-Тахрир" был задержан Энвер Омеров. После этого в доме его сына Резы Омерова, а также ряда активистов и родственников фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" провели обыски в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах, в ходе которых задержали еще семерых мужчин.

Им инкриминируют участие или организацию запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ч. 1 или ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Так называемые "суды" в оккупированном Крыму постановили арестовать до 5 августа всех крымских татар, задержанных 10 июня.

Кроме того, российские силовики 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность».

Их подозревают в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

28 марта стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще троих крымских татар, в домах которых накануне также проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый «суд» в Симферополе арестовал всех 23 крымскотатарских активистов, задержанных российскими силовиками 27 и 28 марта.