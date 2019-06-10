Небесный рекорд: украинка выполнила юбилейный 10-тысячный прыжок с парашютом (видео)
19:31, 10 июня 2019Общество
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В общем парашютистка Людмила Яковлева провела в небе она уже 45 лет.
Украинка выполнила свой юбилейный рекордный прыжок с парашютом
Парашютистка Людмила Яковлева выполнила свой юбилейный рекордный прыжок с парашютом. Он у нее стал десятитысячным.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Яковлева рассказывает, что еще с детства поняла, что хочет прыгать с парашютом. Всего в небе она провела уже 45 лет.
Одно из крупнейших достижений парашютистки – прыжок на Северный полюс.
Также она принимала участие в установлении рекорда: 181 женщина образовала в небе фигуру. Этот рекорд до сих пор никто не побил. Самое сильное желание Яковлевой – это прыгать дальше.
К своему юбилейному выходу из самолета сама спортсменка отнеслась спокойно, тогда как ее ученики и коллеги требовали праздника. Они приготовили плакаты с пожеланиями, торт и тосты.
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