В камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оккупанты провели обыск – адвокат

В ходе обыска у Сейрана Салиева была изъята тетрадь с записями для ознакомления с возбужденным против него уголовным делом.

В камере фигуранта бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сейрана Салиева был проведет обыск, в ходе которого изъяли тетрадь с записями для ознакомления с возбужденным против него уголовным делом.

Об этом общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает в Facebook, ссылаясь на информацию адвоката заключенного Маммета Мамбетова.

«В своём комментарии адвокат Маммет Мамбетов, представляющий интересы Сейрана Салиева, рассказал о том, что его подзащитный сообщил об обыске в своей камере. В ходе обыска была изъята тетрадь с записями Салиева, которые он делал во время ознакомления с материалами дела», - сказано в сообщении.

Адвокат отметил, что политзаключённый воспринимает факт изъятия, как воспрепятствование ознакомлению с материалами дела, а защитник расценивает, как серьезную угрозу в подготовке к защите, так как в дальнейшем будет проходить судебное разбирательство, суд по существу.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая - Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова.

ФСБ инкриминирует им участие в организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой запрещена в РФ, но не запрещена в Украине.

21 мая 2018 года в Крыму также были задержаны координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов. Обвинения против них присоединили к "делу Хизб ут-Тахрир".

5 апреля 2019 года "суд" продлил сроки содержания фигурантов бахчисарайского дела «Хизб ут-Тахрир» до 9 июня.

7 июня подконтрольный Кремлю так называемый "верховный суд" в Крыму до 9 августа продлил сроки ареста Белялова и Салиева.