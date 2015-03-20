Милиция задержала еще двоих подозреваемых в организации беспорядков в Константиновке (фото)

Милиция задержала еще двоих подозреваемых в организации массовых беспорядков в Константиновке.

Об этом сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем работу по привлечению к ответственности лиц, причастных к организации и активному участию в массовых беспорядках 16 марта в Константиновке», - написал он.

По словам Аброськина, «константиновские милиционеры задержали еще двоих преступников, Александра К., 1975 года рождения, и Вячеслава Е., 1991 года рождения».

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«Одному из них Краматорский городской суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей», - отметил он.

«Как я и заявлял ранее, все активные лица, которые принимали участие в массовых беспорядках, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», - добавил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке произошло ДТП при участии боевой машины десанта под управлением украинских военнослужащих. Под колеса БМД попали трое пешеходов. 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и ребенок в коляске были госпитализированы.

В тот же день были задержаны двое военных, по вине которых произошла авария.

Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели ребенка, привел к беспорядкам у здания, где проживают украинские военные.