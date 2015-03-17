В Константиновке задержали приезжих сепаратистов, подстрекавших к беспорядкам

Об этом ТСН сообщили в милиции Донецкой области. Сейчас в городе спокойно, в милиции говорят, что подстрекали местных приезжие сепаратисты.

"Оказалось, что этот человек активно поддерживал сепаратистов во время оккупации Константиновки 28 мая и был на их стороне. К нему будет масса вопросов, потому что его не было на нашей территории все это время, а в этот момент он появился", - сообщил заместитель руководителя Донецкой милиции Илья Кива.

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Расследование ДТП в Константиновке берет под личный контроль главный военный прокурор Украины. Он уже вылетел на место трагедии в Донецкую область и уже отметил, что к работе будут привлечены лучшие следователи прокуратуры и сотрудники МВД.

Сейчас уже опрошены основные свидетели и задержаны подозреваемые в совершении этого преступления, утверждает прокурор.

"На данный момент задержаны двое военнослужащих, один командир, второй рядового состава, которые обоснованно подозреваются в совершении этого ДТП, то есть этого преступления. По поручению Президента я срочно вылетаю на место происшествия. С одним из руководителей МВД мы скоординируем наши действия по скорейшему справедливому и беспристрастному неотвратимому наказанию тех, кто совершил эту трагедию", - заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Напомним, 16 марта днем в городе Константиновка Донецкой области БМД под управлением украинских военнослужащих совершила смертельное ДТП.