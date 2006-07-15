На фестивале в Шешорах (фото)

В этом году в Международном фестивале этнической музыки и ленд-арта в Шешорах (Ивано-Франковская область) принимали участие народные коллективы из Молдовы, Эстонии, Германии, Чехии, Польши, Великобритании, России, Румынии и Украины. Программа фестиваля состояла из выступлений народных коллективов стран-участниц. На постоянно действующих четырех площадках проходили мастерские по украинским, ирландским, эстонским и восточным танцам. Кроме того, народные мастера учили публику традиционным ремеслам: ткацкому, росписи по стеклу, изготовлению творожных коньков, кукол-мотанок (на фото) и др.