"Больно, противно и стыдно за государство": отец Гандзюк раскритиковал приговор убийцам его дочери

Он отметил, что на оглашение приговора не поехал, ведь не смог себя заставить.

Отец активистки Екатерины Гандзюк раскритиковал приговор суда причастным к убийству его дочери.

Об этом Виктор Гандзюк написал на своей странице в Facebook.

«Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство», – написал он, комментируя приговор в виде от 3 до 6 лет заключения за убийство с особой жесткостью, с нанесением особых мучений и совершенное группой лиц по предварительной договоренности за деньги.

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Он отметил, что на оглашение приговора не поехал, ведь не смог себя заставить, однако был на предыдущем заседании и «кое-что записал».

«Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известен финал. Всем все «пофиг». Лишь бы все быстрее закончилось. Периодически осматриваю зал. Вялые прокуроры. Равнодушные адвокаты убийц. В клетке двое. Наглый грабчук, сытый, веселый, активный. Взглянув на него, сразу узнаю его. Это он стоял за несколько дней до нападения у нашего подъезда с пакетом, это из него мы рисовали фоторобот. Тогда борода и натянутая на глаза кепка его состарили. И он меня узнает. Все время старается заглянуть мне в глаза с наглой насмешливой улыбкой, типа - старый дурак, обманул я тебя и тогда и теперь», – описывает впечатления Виктор Гандзюк.

По его словам, организатор убийства Сергей Торбин на вопросы отвечал «будто делает всем одолжение, периодически грубит судье, все его успокаивают: пожалуйста, пожалуйста...»

«Торбин и грабчук в клетке периодически разговаривают и смеются, демонстративно едят шоколад, пьют коку. На скамье в зале трое - васянович, горбунов, вишневский. Внешне спокойные, веселые. Когда прохожу мимо подобострастно с насмешкой пропускают, подгибая ноги. На вопросы отвечают заученно коротко. У нвасяновича хороший протез, почти не заметно (Пик цинизма: деньги на протез собирали всем Херсоном, Катя была одним из организаторов сбора. На нем он и пошел убивать Катю). Горбунов претенциозно заявляет, что у него четырехмесячный ребенок. Васянович - что инвалид. Единственный, по-моему, искренний Вишневский, но то у меня видимо начало стокгольмского синдрома, от долгого пребывания рядом», – пишет отец активистки.

Он рассказал, что прокуроры и судьи, «введенные в заблуждение», «многословно и с неким азартом хвалят убийц – «герои, воевали, награждены орденами и медалями, воспитывают детей, ухаживают за родителями, все имеют хорошие характеристики (Может от Мангера?), ранее не судимы, помогают следствию, а главное - РАСКАЯЛИСЬ!».

«А то что убили - не страшно, они же не хотели, так получилось. Зачитывают протоколы... Сначала собирались ПЕРЕЛОМАТЬ КОСТИ РУК И НОГ (Интересно чем, ломом? Катя умерла бы от шока). Потом решили облить кислотой, так быстрее, только поменяли бутылку на банку, там широкое горло, чтобы вылить всю сразу. Знаю, после нападения грабчук хвастался, что вылил всю и очень точно на голову - волосы и одежда слезали прямо с подтеками кислоты у него на глазах», – пишет Виктор Гандзюк.

Он отметил, что о его дочери не вспоминали, как о личности – «какой была, чем жила, чего добилась за своих коротких тридцать три». «Говорили, как о предмете, который облили, типа столба или какого-то ящика. Будто Кати и не было никогда. Будто не человек. Да и меня никто не спросил, как мне, да и никто не сказал, что я отец. Я просто «потерпевший», – возмутился отец активистки.

«Несколько лет быстро пройдут. Пятеро убийц, пять хищных тварей, которые почти безнаказанно попробовали вкус человеческой крови и почувствовали азарт от убийства, выйдут на свободу, будут жить среди людей», – резюмирует Виктор Гандзюк.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

Сегодня, 6 июня, Покровский райсуд Днепропетровской области огласил им приговоры.

Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве совершению преступления Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

Также по делу об убийстве активистки фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.