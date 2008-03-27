Коломойский ведет переговоры о покупке 50% РосУкрЭнерго

Один из владельцев Приватбанка Игорь Коломойский заявляет, что ведет переговоры о покупке 50% компании РосУкрЭнерго.

Об этом Коломойский заявил в интервью "Украинской правде".

"Я начал переговоры о покупке 50% РосУкрЭнерго и решил провести дьюз-дилидженс этой компании", - сказал Коломойский.

По словам бизнесмена, около месяца назад он "затеял переговоры с Фирташем о продаже его доли и доли Ивана Фурсина в РосУкрЭнерго, которая составляет 50%".

На вопрос, что его интересует в РосУкрЭнерго, Коломойский ответил: "Контракты на газ".

Оценивая стоимость компании, Коломойский сказал, что она станет ясна только после понимания, какие активы, контракты и на какой период имеет РосУкрЭнерго.

"Если то, о чем говорилось в прессе, подтвердится, я считаю, что 50% стоят не меньше 2-3 миллиардов долларов. Хотя там может оказаться такое, что завтра будет не жалко дать и 5 миллиардов долларов", - добавил Коломойский.

Он сообщил, что не опасается того факта, что другие 50% РосУкрЭнерго принадлежат Газпрому.

"Иметь такую компанию как Газпром в партнерах – это за честь", - сказал Коломойский.

Он также раскритиковал действия премьера Юлии Тимошенко по вытеснению компании РосУкрЭнерго с украинского рынка.

"Благом для народа является цена на газ. Если теме система кажется непрозрачной, если тебе не нравится господин Фирташ, то это не повод рушить данную систему. Просто надо сделать ее прозрачной", - сказал Коломойский.