Жетонов не будет: в метро Киева советуют переходить на новые системы оплаты проезда

На сегодня жетоном пользуется около 20% пассажиров.

В Киевском метрополитене пассажирам советуют переходить на новые системы оплаты проезда без использования жетонов.

Об этом в комментарии УНИАН сказала советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

«Мы отказываемся от жетонов уже второй год и предупреждаем об этом наших пассажиров. Город принял решение переходить на электронный билет, и есть конкретная дата – 30 октября, уже есть распоряжение КГГА о дате, когда город должен перейти на электронный билет. Жетоны электронным билетом не являются, то есть это дата вывода жетона из обращения», - отметила Макогон.

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По ее словам, на сегодня продажи жетонов достаточно активно падают.

«Жетоном сейчас пользуется около 20% пассажиров. Сейчас мы его оставляем для продажи в кассах, а автоматы по продаже жетонов снимаются, и мы об этом сообщали. Что касается разовых пассажиров – их у нас не так много. Потому что международные пассажиры платят банковской картой, покупают проездной билет и совершенно не имеют проблем. Больше проблем с теми людьми, которые каждый день ездят в метро и каждый день готовы стоять в очереди, а не один раз купить карточку метро и ездить с ней. Мы будем работать с этими пассажирами и продолжать напоминать людям, что 30 октября жетона не будет», - подчеркнула Макогон.

Она напомнила, что на данный момент пассажиры метро могут рассчитаться, кроме жетона, картой метро, которая стоит 15 грн, а после использования возвращается в кассы, на которую можно записать поездки, причем при записи более 10-ти поездок начинаются скидки стоимости проезда, а срок действия карточки – год от предыдущего прохода.

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Можно оплатить банковской картой, и сейчас на станциях метро увеличивается количество турникетов под банковскую карточку;

единым электронным билетом – карту можно купить как в центральных кассах метрополитена, так и в определенных местах продажи «Киевпастранса», турникет под нее есть уже на всех станциях метро.

Как сообщал УНИАН, жетоны для оплаты проезда в Киевском метрополитене выведут из пользования уже с ноября 2019 года.

18 июня 2018 года советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон заявила, что в столице 70% пассажиров метрополитена уже не пользуются жетонами.

По ее данным, в оплате преобладают: карты метро, банковские карты и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете.

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Кроме того, отметила Макогон, пассажиры-льготники используют для оплаты поездок «Карточку киевлянина».

Перед тем в руководстве метрополитена заявили, что реализуют программу автоматизации станций, согласно которой постепенно прекращается продажа жетонов в кассах подземки, зато переориентируют пассажиров пользоваться автоматикой.

На сегодня в кассах метро продается только один жетон в руки.

29 мая 2019 года в киевском метрополитене сообщили, что выводят из строя автоматы по продаже жетонов.

Сообщение сопровождалось фотографией с выключенными автоматами на одной из станций метро, на которых размещено объявление «Я старый и больше не работаю. Вы можете купить жетон в кассе».