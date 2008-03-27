Татьяна Монтян: ЖЭКи не выполняют постановление правительства

Жилищно-коммунальные конторы не выполняют постановление правительства от 2005 года о ведении учета своих расходов на содержание каждого дома.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН адвокат Татьяна МОНТЯН.

Она назвала абсурдной ситуацию, когда киевляне, которые живут в разных районах, платят за коммунальные услуги по одинаковым тарифам.

Т.МОНТЯН отметила, что законодательно установлено 26 услуг, которые должен предоставлять ЖЭК, но качество их предоставления никто не проверяет.

По ее словам, в этом перечне есть такая услуга, как “чистка дворовых туалетов”, которая учитывалась при расчетах тарифов. “Ситуация дошла до того, что все те тарифы, которые выставляют, не имеют никакого отношения к реальности”, - сказала адвокат.

Т.МОНТЯН считает, что если бы ЖЭК вел учет своих расходов на содержание каждого дома, то каждый житель знал бы, сколько он должен платить за реально предоставленные услуги. По ее словам, введение такой системы не дало бы возможности обворовывать граждан с помощью завышения счетов, включая услуги, которые не предоставлялись. Она отметила, что пыталась это объяснить людям на соответствующих семинарах в Тернополе, Харькове, Николаеве. По ее словам, во время этих поездок стало понятно, что люди в разных областях в основном не знают своих прав и не знают, как их защищать.

Присутствовавший на пресс-конференции юрист Евгений СОЛОВЬЕВ сообщил о ситуации, сложившейся в Харькове. По его словам, в городе через газету было объявлено, что все жители имеют единственного поставщика жилищно-коммунальных услуг “Жилкомсервис”, и они якобы подписали соглашения с этой структурой.

Вместе с тем юрист считает нереальным отстаивание прав граждан в сфере ЖКУ в судах. По его словам, в частности, в Харькове суды нередко отказываются рассматривать иски жителей города к коммунальным предприятиям, органам власти. Он привел пример, когда одна из судей Дзержинского райсуда города сделала самоотвод, мотивируя свое решение тем, что она живет в Харькове и также платит по тарифам, поэтому не может объективно рассматривать иск относительно их размеров.

В то же время Е.СОЛОВЬЕВ продемонстрировал несколько образцов якобы вызовов жителей в суд, но с “одной и той же подписью секретаря”, которые “рассылает Харьковское коммунальное предприятие “Вода” и там стоит поддельный штамп суда”. По его словам, нередко представители коммунальных предприятий обращаются в суды с исками к жителям, подавая “фальсифицированные документы”. Е.СОЛОВЬЕВ отметил, что суды часто выносят решение в отсутствии ответчика.

Т.МОНТЯН считает, что ситуация с коммунальными тарифами является “циничным бизнесом”, который базируется на том, что в случае обсчета многих миллионов людей на небольшую сумму можно заработать в несколько раз больше, чем ограбив тысячу человек с помощью аферы “Элита-Центр”, и при этом не понести ответственности.