У Олега Винника ответили, идет ли он в политику
13:52, 30 мая 2019Общество
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Накануне ряд СМИ сообщил, что артист собирается в политику.
Винник сейчас находится в стадионном туре / фото УНИАН
Украинский певец Олег Винник не собирается уходить со сцены в политику.
Слухи об этом, распространенные некоторыми СМИ, опроверг его продюсер Александр Горбенко, сообщает "Новое время".
"Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями... и не читаем всякую чушь", — заявил он в комментарии относительно информации, распространенной некоторыми СМИ.
Напомним, ранее о решении уйти в политику рассказала певица Ольга Полякова.
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