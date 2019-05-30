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У Олега Винника ответили, идет ли он в политику

13:52, 30 мая 2019
Общество
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Винник сейчас находится в стадионном туре / фото УНИАН

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Слухи об этом, распространенные некоторыми СМИ, опроверг его продюсер Александр Горбенко, сообщает "Новое время".

"Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями... и не читаем всякую чушь", — заявил он в комментарии относительно информации, распространенной некоторыми СМИ.

Напомним, ранее о решении уйти в политику рассказала певица Ольга Полякова.

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Теги: #Олег Винник