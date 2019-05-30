У Олега Винника ответили, идет ли он в политику

Накануне ряд СМИ сообщил, что артист собирается в политику.

Украинский певец Олег Винник не собирается уходить со сцены в политику. Читайте такжеАктер из "Квартала 95" собрался в политику

Слухи об этом, распространенные некоторыми СМИ, опроверг его продюсер Александр Горбенко, сообщает "Новое время".

"Ездим со стадионным туром от Ужгорода до Северодонецка, делимся с людьми счастьем, эмоциями и новыми песнями... и не читаем всякую чушь", — заявил он в комментарии относительно информации, распространенной некоторыми СМИ.

Напомним, ранее о решении уйти в политику рассказала певица Ольга Полякова.