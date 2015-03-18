В Донецке боевики разграбили музей Великой Отечественной войны - СМИ

Об этом рассказал владелец коллекции изданию "Остров".

"Около 300 единиц коллекционного оружия были сложены в ящики и приготовлены для эвакуации в безопасное место. Однако, прибывшая на двух машинах группа боевиков, вскрыв двери с помощью автогена, похитила коллекцию и увезла ее в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТеррористы разбомбили Донецкий областной краеведческий музей

По его словам, когда Донецке перешел под контроль боевиков "ДНР", он эвакуировал часть своей коллекции: вывез униформу и другие артефакты.

Отмечается, что коллекционер написал заявление в так называемую прокуратуру ДНР, однако о судьбе своей коллекции он так ничего и не знает.

Как известно, музей Великой отечественной войны открылся в Донецке ко Дню победы в 2012 году. Общая экспозиционная площадь музея составляет 927 кв. м. Экспозиция расположена на двух уровнях. На нижнем уровне находится общий экспозиционный зал и зал военной кинохроники, а так же оружейный зал с размещением частной коллекции оружия времен Великой Отечественной войны и военной униформы. Верхний уровень представляет собой наклонные галереи, оформленные тематическими фотопанно, экспозициями и диорамами.