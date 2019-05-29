72-й Каннский кинофестиваль: Фонд Янковского и Госкино провели ланч «Meet Ukrainian Producers!»

Четвертый год подряд на Каннском кинофестивале, который ежегодно проходит на Лазурном побережье Франции, Фонд Игоря Янковского и Monegasque Association Helping Hand совместно с Госкино Украины организовывают и проводят бизнес-ланчи для украинских и зарубежных кинопродюсеров «Meet Ukrainian Producers!» («Встречайте украинских продюсеров!»).

Презентация новых украинских кинопроектов в панорамном ресторане 360° отеля Radisson Blue Cannes вызвала интерес у более 100 профессионалов международной киноиндустрии.

Открывал бизнес-ланч его инициатор, основатель благотворительного Фонда Игорь Янковский. «Первыми успехами отечественного кинематографа мы гордились 2-3 года назад, когда вновь стали снимать кино. То что мы сейчас наблюдаем – это уже нормальное производство кинематографических шедевров, как и должно быть в такой талантливой стране, как Украина. Сейчас уже все поставлено на рельсы, по которым мы уверенно движемся к успеху. Наконец у нас появились кинематографисты, которые узнаваемы не только внутри страны, но и за рубежом. Украинское кино родилось заново, после долгих лет застоя. И вот здесь я абсолютно счастлив», - подчеркнул бизнесмен и меценат Игорь Янковский.

Министр культуры Евгений Нищук от имени правительства Украины поздравил гостей «Meet Ukrainian Producers» и отметил важность таких встреч в контексте развития украинского кинобизнеса. «Это хорошая возможность познакомить международную профессиональную кинообщественность с современным лицом украинской киноиндустрии, поделиться своими достижениями и наладить деловые контакты между украинской и европейской киноиндустрией», - отметил министр культуры Евгений Нищук.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко отметил: «С каждым годом мы наблюдаем, как украинские события в Каннах пользуются все большей заинтересованностью со стороны иностранных кинопрофессионалов. Особенно это прослеживается в рамках проведения бизнес-ланча, ведь в этом году количество желающих принять в нем участие увеличилось практически вдвое. Мы видим практические результаты этих встреч, и я благодарен Фонду Игоря Янковского за то, что он делает для поддержки украинских кинематографистов».

Не случайно, в нынешнем году сразу в двух официальных конкурсных программах крупнейшего и престижнейшего в мире Каннского кинофестиваля состоялись премьеры двух украинских фильмов.

Полнометражный дебют молодого украинского режиссера Наримана АлиеваEVGE (Домой) был отобран для участия в конкурсе во второй по значимости программе Канн Un Certain Regard(Особый взгляд), а лента Декеля Беренсона «Анна» (созданная в копродукции Украины, Израиля и Великобритании) была отобрана в конкурс короткометражных фильмов. Обе эти художественные работы созданы при поддержке Госкино Украины.

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров представили семь украинских фильмов, находящихся на разных стадиях производства:

исторический фильм "Червоный. Без линии фронта», режиссер – Заза Буадзе;

трагикомедия "Мои мысли тихие", режиссер - Антонио Лукич;

шпионский триллер "Наследство лжи", режиссер Андриан Бол;

историческая драма "Довбуш", режиссер Олесь Санин;

военная драма "Схидняк" – режиссер Андрей Иванюк;

исторический фильм "Черный ворон", режиссер - Тарас Ткаченко;

приключенческий фильм «Рагнабор», режиссер Владимир Харченко-Куликовский.

Презентации с показом слайдов и промо-роликов новых фильмов провели украинские продюсеры: Алла Белая, Дмитрий Суханов, Андрей Суярко, Владимир Филиппов, Александр Чубко, Павел Сушко и Александр Недбаев. После окончания официальной части гости перешли к угощению и непринужденному общению за бокалом шампанского с коллегами из-за рубежа.

Напомним, что с 14 по 23 мая на кинорынке Каннского кинофестиваля Marché du Film работал Украинский национальный павильон.