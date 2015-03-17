Болгария упростила оформление виз некоторым категориям граждан Украины

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

В частности, гражданам Украины, которые законно использовали в предыдущие годы болгарские визы и снова желают посетить Болгарию с целью организованного туризма, могут быть выданы краткосрочные двукратные или многократные визы сроком действия до одного года.

«Граждане Украины - владельцы недвижимости в Болгарии, которые еще не получали болгарских виз, могут получить краткосрочные двукратные или многократные визы с целью частного визита сроком действия до одного года, а те, которые законно использовали в предыдущие годы болгарские визы, будут документироваться соответствующими визами сроком действия до трех лет», - сообщили в ведомстве.

Читайте такжеМИД планирует в ближайшее время ввести электронные визы

Граждане Украины, которым еще не исполнилось 18-ти лет, которые планируют посетить Болгарию с туристической целью или для участия в организованных молодежных лагерях (спортивная и образовательная деятельность или культурный обмен), смогут получить бесплатные краткосрочные многократные визы сроком действия до пяти лет, независимо от того получали ли они ранее болгарские визы. В то же время пятилетний срок действия таких виз ограничен достижением лицом 18-летнего возраста.

Граждане Украины с ограниченными возможностями, которые могут документально подтвердить свое состояние здоровья и планируют посетить Болгарию с туристической целью, смогут получить краткосрочную двукратную или многократную визу сроком действия до одного года, независимо от того, получали ли они ранее болгарские визы.

Причем заграничный паспорт должен быть выдан не более 10-ти лет назад и быть действительным минимум три месяца с даты последнего планируемого выезда из Республики Болгария.

Такой упрощенный визовый режим будет действовать для граждан Украины до 31 декабря 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Польша в прошлом году зарегистрировала рекордное количество заявок на работу для украинцев.