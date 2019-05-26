Календарь событий: кто первым покорил Эверест, сожженная святая Жанна д'Арк, лейтенант - королева Британии, точность Биг-Бена, прародитель майонеза, День блондинок и старт велосипедного спорта

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

27 мая

В понедельник нет международных праздников, но он богат значимыми историческими датами. Так, 27 мая 1199 года римский папаИннокентий обложил первым прямым папским налогомДуховенство.

В 1821 году была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

В 1895 английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

В 1900 году на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

В 1926 году в городке Ганнибал, штат Миссури, воздвигли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру – главным героям романов Марка Твена.

В 1930 году Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» — скотч. История открытия следующая: в 1923 году Ричард Дрю устроился на работу в компанию Minnesota Mining and Manufacturing - сейчас название этой корпорации 3M, которая занималась производством наждачной бумаги, вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном. В 1925 году компания тестировала в магазинах и автосервисах свою новую шкурку «Wetordry», и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске кузовов в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, разделительные линии получались неаккуратно. Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал что-нибудь придумать. Через некоторое время он принес маляру клейкую ленту шириной 2 дюйма (5 см) с пластырем на каждом краю. При испытаниях эта лента скукожилась. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет - только в 1930 году первый рулончик «шотландской» целлофановой ленты с успехом прошел испытания. 27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обертки для пищи. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило ее использование. Но на этом усовершенствования не закончились. На сегодняшний день в семействе скотчей 3M более 900 наименований.

В 1931 году первый в мире полет на стратостате совершили швейцарские ученые Пикар и Кипфер.

В 1937 году в Сан-Франциско был торжественно открыт мост «Золотые ворота». Он соединяет город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Мост «Золотые ворота» был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Сейчас лидер в этой сфере – мост Акаси-Кайке в Японии через пролив Акаси. Он знаменит тем, что имеет самый большой пролет в мире - длина основного 1991 метр. Пилоны моста имеют высоту 298 метров.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День весельчаков и День смелых решений.

Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана.

28 мая

Вторник тоже пестрит историческими датами. В 1742 году в этот день в Лондоне был сооружен первый крытый плавательный бассейн. Длина его составляла около 13 метров.

28 мая можно считать Днем рождения майонеза. Есть несколько версий происхождения этого столь популярного на сегодняшний день продукта. Наиболее достоверная – все произошло во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-то необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным и был назван «майонезом» – «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon». Это произошло 28 мая 1756 года. Другая версия утверждает, что в 1782 году герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон. После битвы был устроен пир. Присутствующим впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где получил название маонского (от французского – «майонез»).

В 1763 году в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

В 1830 году президент СШАЭндрю Джексон подписал закон о переселение индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории, восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году, некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в Высший федеральный суд справедливости, который подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены Конституцией.

В 1957 году в этот день в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая на сегодня вручает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».

28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация - «Международная амнистия», выступающая в защиту прав человека. Вся работа организации основана на фундаментальном убеждении: защита прав человека – всеобщая ответственность вне границ государств, рас и идеологий. Основателем организации стал британский юрист Питер Бененсон. В 1961 году он написал статью, призывая людей повсеместно, беспристрастно и мирными средствами, вести работу за освобождение всех узников совести. В течение месяца более тысячи человек из разных стран предложили практическую помощь. Единичная попытка привлечь внимание к проблеме прав человека вылилась в международное движение. В 1977 году Организация была удостоена Нобелевской премии мира, в 1978 году – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас всемирное движение «Международная амнистия» – порядка 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. Представительства организации открыты в 80 странах мира.

В 1970 году в западной Германии впервые была осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Неофициальные праздники - День брюнеток и День лепестковой вьюги.

Именины у Дмитрия, Пахомия и Макара.

29 мая

В среду - Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов(WGO) в 1958 году. Здоровый образ жизни с каждым годом все больше и больше становится актуальным. Согласно статистики, 50-60% населения Земли страдают от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%!

Еще 29 мая – согласно резолюции ООН, обяъялен Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. Праздник отмечается с 2002 года. На сегодня в «голубых касках» под флагом ООН прошли службу более 1 миллиона мужчин и женщин. В десятках миротворческих операциях на четырех континентах проходят службу более 100 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 125 стран. Вооруженные Силы Украины принимают участие в миротворческих операциях с 1992 года, после утверждения Верховной Радой постановления от 3 июля 1992 года «Об участии батальонов Вооруженных Сил Украины в Миротворческих Силах Организации Объединённых Наций в зонах конфликтов на территории прежней Югославии». В общей сложности, с начала участия в миротворческих операциях до 3 марта 2019 года в них было задействовано свыше 44 тысяч военнослужащих Украины, потери составили 54 военнослужащих погибшими, есть и раненые.

Ежегодно в последнюю среду мая во многих странах мира проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, или Всемирный день рассеянного склероза. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности. О данном заболевании известно довольно давно – оно было описано еще в 19 веке. Но причина рассеянного склероза, как и многих других аутоиммунных заболеваний, неизвестна до сих пор. С каждым годом эта болезнь поражает все больше людей. По данным ВОЗ, примерно 2,3 млн человек по всему миру имеют диагноз – рассеянный склероз, но количество страдающих от этой болезни людей больше, так как много случаев остается невыявленными.

Есть 29 мая и исторические даты. Так, в 1900 году американская компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Рено, а компания «Отис» начала именно производство и применение эскалаторов в жизни. «Эскалатор» изначально на английском языке азначало - транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту. Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми «эскалатором» уже не как торговая марка, а как название самого изделия. Такая же история произошла и с Ксероксом. Сначала это было фирменное наименование копировального аппарата, а в дальнейшем стало названием всех копировальных устройств даже совсем других марок.

В 1910 году состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 тысяч долларов.

В 1911 году Верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию «Американ Тобакко», признанную монополией.

В 1922 году опять-таки Верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, а поэтому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

В 1953 году в этот день состоялось первое восхождение на Эверест новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Норгея Тенцинга - 8848 метров над уровнем моря. Джомолунгма – «Мать - богиня мира» – так называют ее жители Тибета, «Властелин мира» - так ее называют непальцы. Это – гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест, именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт тринадцати неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест.

Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня – 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй. Королева удостоила Хиллари рыцарского звания и титула «сэр». Шерп Тэнцинг Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала.

В 1959 году Верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

Неофициальные праздники - День гадания на ромашках и День табачного дыма.

Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра и Николая

30 мая

В четверг тоже есть масса исторических значимых дат. Так, в этот день в 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк. 30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк. Она считается покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков. Родилась Жанна в 1412 году во французской деревушке Домреми. В возрасте 12 лет ей явилось первое откровение. По ее утверждению, Жанна слышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции. Страна была в критическом положении — вся северная Франция была оккупирована англичанами, армия была крайне ослабленной, стоял вопрос о независимости французского государства. Поставленная во главе армии Жанна д’Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осажденный англичанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой. Ряд побед, одержанных Жанной д’Арк, позволил Карлу VII 17 июля 1429 короноваться в Реймсе. Но король и аристократическая верхушка фактически отстранили ее от командования армией. 23 мая 1430 года при вылазке из осажденного Компьеня Жанна д’Арк в результате предательства попала в плен и была сдана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы - пособники захватчиков, обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил ее к сожжению на костре. Это произошло 30 мая 1431 года. От палача требовалось сжечь все останки. Несколько раз он клал вокруг сердца Жанны горящий хворост и угли, но он не мог обратить сердце девушки в пепел. Наконец, пораженный чудом, он перестал терзать сердце, положил Неопалимую Купину в мешок вместе со всем, что осталось от плоти Девы, и бросил его в Сену. Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны д’Арк, происходившем во Франции в 1456 году, она была торжественно реабилитирована, и ее признали возлюбленнейшей дочерью Церкви и Франции.

В 1631 году состоялся выход в свет La Gazette - первой французской газеты. Ее издателем стал дворянин Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход. Кстати, Ренодо придумал необычайно важное нововведение – в газете на платной основе размещали частные объявление, то есть рекламу. Вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. Историки считают, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произошедших в городе и мире. Они назывались «Ежедневные дела римского народа» и вывешивались на площадях, а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. Эти сводки имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената, донесения полководцев и тому подобное.

В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден». На сегодня это место проведения международных соревнований по нескольким видам спорта и домашняя арена для команд НХЛ и НБА.

В 1896 году в Нью-Йорке официально было зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретенный им прибор - телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.

В 1908 году состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок лондонского Харлингэм-клуба в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.

В 1953 году в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.

Неофициальные праздники - День желтых от одуванчиков носов, Международный день феминизма, Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии и Степана.

31 мая

Пятница - Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. ООН перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Но достигнуть ее не удалось. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек - более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. По прознозу экспертов, к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.

Опросы среди населения разных стран показывают, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой вред или вообще не оказывает его. Но это, судя по негативной статиски, не так. Сегодня есть масса эффективных методов лечения от курения, а также средств, заменяющих никотин. Они должны стать более широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.

31 мая - Всемирный день блондинок. Инициаторами его проведения выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе». Через два года он обрел популярность и в других странах. Как считают ученые, настоящая блондинка - явление редкое, к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. А причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот европейцы - немцы, скандинавы, которые являются носителями «белокурого гена», все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей на душу населения.

В 1787 году в Англии был организован первый в мире крикетныйклуб.

В 1836 году в Британии был запатентовангребной винт.

В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы, ныне известны как Биг-Бен. Точность - вежливость королей. В Лондоне это выражение приобретает буквальный смысл - из нескольких сотен городских циферблатов точно идут лишь одни уличные часы – на башне Биг-Бена, которая является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Официальное наименование – «Часовая башня Вестминстерского дворца», также ее называют «Башней Святого Стефана». Архитекторы - Бери и механик Вальями. По замыслу, новые часы должны были стать самыми большими и точными в мире, и чтобы звон их был слышен по всей столице.

В 1858 году башня была возведена, а часы были запущены в ход 31 мая 1859 года. Внутри башни установили 13-тонный колокол, высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Высота башни составила 96,3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, и каждый в диаметре 7 метров. В основании циферблатов – латинская надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни: «Хвала Господу». Часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные – 4,2 метра – сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота Биг-Бена совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Погрешность небольшая – 1,5-2 секунды. А чтобы исправить положение, нужен лишь... старый английский пенни. Никто не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Монетка, положенная на маятник длиной 4 метра, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Биг-Бен окружают интересные истории. Официальная версия: колокол назван в честь начальника строительных работ сера Бенджамина Хола. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. Другая версия – колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории. За всю свою историю Биг-Бен стал не только символом своего времени, периода наибольшего рассвета страны, он стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании.

В 1868 году в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Эта дата считается Днем рождения велосипедного спорта. Она составляла 2000 метров, победителем гонки стал англичанин Дж.Мур.

Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли «высокими». Но соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Дж.Мур. В гонках участвовали даже две женщины. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для «высокого» велосипеда – 34 км/час. Год спустя был установлен и первый неофициальный мировой рекорд на дальность поездки – 25,508 километра за 1 час. Официальный рекорд в этом виде спорта, установленный в 1893 году французом Дегранжем, составлял уже 32,325 километра. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой считается «Тур де Франс», которая проводится с 1903 года.

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

В 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

В 1970 году произшло землетрясение в Перу, оно унесло жизни более 60 тысяч человек, 600 тысяч перуанцев лишились крова.

В 2003 году в этот день Париж встретил последний «Конкорд», после чего полеты данной модели были прекращены.

Неофициальные праздники - День дырок от бублика и Всемирный день борьбы с неравенством.

Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семена, Михаила, Ираклия и Давида.

1 июня

В первый день лета отмечается Международный день детей. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве. Что касается даты, то, по одной из версий, в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу китайских детей-сирот и устроил для них празднование Дуань-у цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По счастливой случайности, день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.

У Международного дня детей есть флаг: на зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки - красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти человеческие фигурки означают разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, - это символ нашего общего дома.

Символично, что 1 июня отмечается и Всемирный день родителей, учрежденный Генассамблеей ООН в 2012 году.

Кроме того, 1 июня - Всемирный день молока. Впервые этот праздник отметили в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Кстати, несмотря на «всемирный» статус праздника, некоторые страны решили отмечать свой, отдельный, День молока. Например, в Австралии он приходится на 26 сентября, в Финляндии - на 3 июня, в Малайзии - на 11 июня. Стоит отметить, что праздник «родственника» молока – сгущенного молока - появился благодаря усердию американца Гейла Бордена, который потратил не один год на разработку технологии длительного хранения «белого золота».

В 1495 году в этот день состоялось первое письменное упоминание о шотландском виски в казначейских отчетах Шотландии. Винокуром был монах Джон Кор.

В 1869 году американский изобретатель Томас Алва Эдисон получил первый патент на электрический регистратор голосования.

В 1880 году в здании банка Нью-Хейвена был установлен первый платный телефон – прородитель современных телефонов-автоматов.

В 1924 году со сборочного конвейера сошел первый 6-цилиндровый автомобиль новой марки Chrysler.

В 1938 году вышел первый номер журнала комиксов «Action Comics», в котором появился самый знаменитый герой Супермен. Журнал стоил 10 лоларов, а к 1995 сохранившиеся экземпляры продавались по цене свыше 75 тысяч долларов. Автором приключений Супермена был Джерри Сигел. А известный всем образ здоровяка в облегающем синем костюме с красной буквой «S» на груди нарисовал художник Джо Шустер. Комиксы о Супермене были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 1948 году. С 1978 по 1987 год вышла знаменитая тетралогия с актером Кристофером Ривом в главной роли. А в 2006 году - новый фильм «Возвращение Супермена», где роль сверхчеловека сыграл Брендон Рут. В настоящее время первые комиксы о Супермене продаются на некоторых аукционах по суперценам...

В 1967 году в этот день вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» - лучший альбом всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

В 1980 году начал работу телеканал Теда Тернера - «CNN» (Cable News Network), первый круглосуточный информационный канал.

Неофициальные праздники - День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями и Международный день очистки водоемов.

Именины у Корнилия, Анастасии, Андрея, Александра, Антона, Василия, Виктора, Григория, Дмитрия, Ивана, Игнатия и Олега.

2 июня

В воскресенье - День работников водного хозяйства Украины. Он учрежден указом президента в 2003 году. Поздравляем всех, кто причастен к этой дате!.

Еще 2 июня в Украине отмечается День работников местной промышленности. Он установлен в стране согласно указу президента от 20 августа 2002 года, «учитывая весомый вклад работников местной промышленности в развитие экономики государства». Поздравляем всех промышленников!

Есть в воскресенье и памятные даты. Так, в 1857 2 июня Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал стежковую швейную машинку.

В 1897 году еженедельник «New York Journal», опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

2 июня 1953 года в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Она была старшей из двух дочерей короля Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон. Дата церемонии была назначена по истечении траура по отцу 27-летней принцессы, который скончался 6 февраля 1952 года. За три недели до коронации Елизавета стала постоянно носить корону, не снимая ее даже во время утреннего завтрака. Так она «тренировалась», чтобы чувствовать себя уверенно в королевском одеянии. Для молодой женщины это было нелегкое испытание. Ведь корона английских монархов сделана из чистого золота, инкрустирована 275 драгоценными камнями и весит ни много, ни мало - 3 кг! Среди регалий британского королевства имеется еще и запасная корона, которую следует надевать в карете, на обратном пути после коронации. Она украшена 2783 бриллиантами, 273 жемчужинами, 16 сапфирами, 11 изумрудами и 5 рубинами. Коронация Елизаветы II по ее настоянию была самой демократичной в истории Британии. Несмотря на возражения премьер-министра Уинстона Черчилля и руководства британской церкви, ее показали по телевидению. Коронацию можно считать стартом телетрансляции. «Люди должны видеть меня, чтобы верить мне», - так аргументировала свое решение Елизавета. Впервые Елизавета II обратилась к будущим подданным в 13-летнем возрасте. Во время Второй мировой войны она выступила по радио и выразила поддержку детям, которые пострадали от бомбежки. В 16 лет девушка уже самостоятельно появляется на публике, а через год стала государственным советником и вступила в женский отряд самообороны. Принцесса научилась водить машину скорой помощи, получила подготовку механика и дослужилась до звания лейтенанта. Личная жизнь Елизаветы II изменилась сразу после совершеннолетия. Принцесса вышла замуж за офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена, который после свадьбы получил титул герцога Эдинбургского. Муж Елизаветы 2 является потомком королевы Виктории и отпрыском греческой и датской королевских династий. Они познакомились, когда будущей королеве Елизавете II было восемь лет, а романтические отношения между влюбленными завязались в 1939 году, когда принцесса посетила военно-морской колледж, в котором тогда учился юный Филипп. Они вместе по сей день. Когда королева Елизавета II отметила 90-летний юбилей, то стала не только старейшим монархом в мире, но и самым долго правящим главой государства за всю историю Великобритании. Она происходит из Виндзорской династии и, помимо родного острова, признается королевой и в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, Папуа-Новой Гвинее, Ямайке, Барбадосе, Багамских Островах и еще восьми небольших стран. Сейчас королеве – 93 года!

В 1973 году в центре Амстердама открылся Музей Винсента ван Гога.

Неофициальные праздники – День падающих шкафов и День запуска бумажных змеев и самолетиков.

Именины у Александра, Алексея, Тимофея, Ивана, Никиты, Фалалея, Осипа и Владимира.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная