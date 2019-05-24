Под стенами Софии Киевской сотня людей скандирует "Филарет – наш патриарх" (фото)

Ожидается, что заседание синода продлится 3-4 часа.

На улице Владимирской под стенами Софии Киевской, где проходит синод Православной церкви Украины, проходит митинг в поддержку Филарета.

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Заседание синода началось. Ожидается, что оно продлится 3-4 часа. Возле здания митрополита ждут журналисты, а члены синода заседают внутри, сообщает "Украинская правда".

Возле проезжей ворот под стеной Софии находятся до сотни человек: все люди старшего возраста. Митингующие скандируют "Филарет - наш патриарх".

Среди плакатов есть в частности такие: "Методы НКВД в управлении ПЦУ", "Одесса с патриархом". "Филарет – наш патриарх", "Епифаний, не разрушай церковь".

Напомним, священный синод Православной церкви Украины 24 мая должен обсудить, в частности, и конфликт в церкви.

12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Позже он дал пресс-конференцию, на которой обвинил Епифания в том, что он пытался отстранить его от служения, не Епифаний руководит ПЦУ, а им управляют.

В свою очередь, предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения почетного патриарха Филарета неправдивые.