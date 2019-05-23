Под Администрацией президента вдовы погибших в АТО бойцов провели акцию протеста (фоторепортаж)

На лестнице положили фото погибших на Донбассе военных.

У входа в Администрацию президента Владимира Зеленского проходит акция протеста против вероятного референдума относительно мирных переговоров с Россией.

Вдовы погибших бойцов принесли фотографии своих родных под Администрацию Президента в Киеве.

Об этом сообщил пользователь Facebook Tim Zlatkin.

"Услышит или нет? Получится ли поговорить? Глянет в глаза на фото погибших? Станет перед вдовами на колени? Вход в АП, где стоят фото 200 бойцов уже закрыли и майор перенаправляет сотрудников на другой вход. Там тоже поставили напоминание: с убийцами мир не заключают", - написал он.

По его словам, возле АП дежурит пять автозаков.

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Стоит отметить, вчера под администрацией Зеленского был одиночный пикет. Тогда с плакатом вышла ветеран 25-го батальона "Киевская Русь" и вдова погибшего бойца 30-й бригады 3-го батальона Даниила Юлия Кириллова. Она выступила против проведения референдума о заключении мирных договоренностей с Россией, который анонсировал новоназначенный глава АП Андрей Богдан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии "Слуга народа" и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана.

В своем первом интервью на посту Богдан заявил о том, что если окончательное решение относительно переговоров с Российской Федерацией общество воспримет не однозначно, то этот вопрос может быть вынесен на референдум.

В Кремле, тем временем, заявили, что не собираются вести мирные переговоры с Украиной, потому что между странами "нет вооруженных конфликтов", а на Донбассе идет "гражданская война".