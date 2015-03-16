В Москве на концерт к годовщине аннексии Крыма собирают проплаченную массовку через Интернет

О наборе участников для массовки сообщается на ресурсе massovki.ru, передает «Украинская правда».

Ожидается, что концерт 18 марта на Васильевом спуске в центре Москвы откроют первые лица государства, "перед концертом выступят депутаты".

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"Время проведения 14.00 - 17.30. Компенсируется. Возраст от 16 - 80 лет", - отмечается в сообщении. Особо подчеркивается требование к участникам: "Все трезвые и красивые".

В самом объявлении сумма "компенсации" не уточняется, но исходя из заголовка сообщения, участникам предлагается 400 рублей.

Вместе с тем в Архангельской области Министерство культуры разослало документ, который призывает обеспечить участие подведомственных учреждений явку на митинг по случаю "годовщины воссоединения Крыма с РФ" не менее 20 сотрудников. "Обязательная квота для образовательных учреждений - 50 человек", отмечается в документе.