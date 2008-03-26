Нацбанк не рекомендует украинцам сбывать с рук доллары
14:03, 26 марта 2008Общество
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Шаповалов об опыте, который ничему не учит
Национальный банк Украины не рекомендует населению продавать доллары по заниженному курсу, сложившемуся на наличном рынке в последнее время.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.
«К сожалению, люди у нас еще не научены прежним опытом и продают доллар, когда он на пике падения, а покупают евро, когда оно на пике роста», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.
При этом он отметил, что на наличном рынке уже заметна тенденция к восстановлению стабильности.
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