Нацбанк не рекомендует украинцам сбывать с рук доллары

Национальный банк Украины не рекомендует населению продавать доллары по заниженному курсу, сложившемуся на наличном рынке в последнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«К сожалению, люди у нас еще не научены прежним опытом и продают доллар, когда он на пике падения, а покупают евро, когда оно на пике роста», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

При этом он отметил, что на наличном рынке уже заметна тенденция к восстановлению стабильности.