СБУ задержала снайпера, который обстреливал Донецкий аэропорт

15:55, 14 марта 2015
Общество
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25-летний житель Днепропетровска с августа по декабрь 2014 года воевал против Украины.

REUTERS

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала снайпера, который обстреливал Донецкий аэропорт.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Согласно сообщению, СБУ задержала в Днепропетровской области гражданина Украины Г., который был снайпером в террористической группировке ”Батальон Восток”.

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По данным СБУ, уроженец и житель Днепропетровска 1990 года рождения с августа по декабрь 2014 года воевал против Украины.

Сообщение by Markian Lubkivskyi.

СБУ установила, что Г. обстреливал позиции сил АТО в районе Донецкого аэропорта и корректировал огонь пулеметных расчетов боевиков.

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