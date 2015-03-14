СБУ задержала снайпера, который обстреливал Донецкий аэропорт
15:55, 14 марта 2015Общество
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25-летний житель Днепропетровска с августа по декабрь 2014 года воевал против Украины.
REUTERS
Сотрудники Службы безопасности Украины задержала снайпера, который обстреливал Донецкий аэропорт.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Согласно сообщению, СБУ задержала в Днепропетровской области гражданина Украины Г., который был снайпером в террористической группировке ”Батальон Восток”.
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По данным СБУ, уроженец и житель Днепропетровска 1990 года рождения с августа по декабрь 2014 года воевал против Украины.
СБУ установила, что Г. обстреливал позиции сил АТО в районе Донецкого аэропорта и корректировал огонь пулеметных расчетов боевиков.
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