Пленные военные два дня подряд ищут под завалами аэропорта Донецка тела "киборгов" (фото)

Украинские военные, которые находятся в плену боевиков "ДНР", уже второй день подряд разбирают завалы в аэропорту Донецка.

Как передает "Сегодня", бойцы говорят, что узнают погибших "киборгов" по одежде. Вчера, в первый день работы, удалось извлечь из-под завалов 7 тел погибших - с помощью "болгарки" и веревки.

Как сообщалось ранее, боевики заявили, что нашли под завалами Донецкого аэропорта уже 30 тел "киборгов".

"В целом на территории аэропорта со вчера найдено не меньше 30 тел погибших украинских военных. Они будут направлены в морг, сейчас начнется работа по розыску их родственников", - заявили в так называемом "минобороны ДНР".