Суд в России продлил арест политзаключенному из Крыма Бекирову до 15 августа

Адвокат Бекирова Эдем Семедляев просил суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку Бекиров – гражданин Украины и политзаключенный.

Судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону Владимир Барвин продлил на три месяца меру пресечения в виде содержания в СИЗО фигуранту второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир», гражданскому журналисту из Крыма Ремзи Бекирову.

Как сообщили Крым.Реалии активисты, присутствовавшие на судебном заседании, Бекиров останется в следственном изоляторе Ростова-на-Дону до 15 августа.

Обвинение заявило, что у следствия имеются «достаточные и обоснованные подозрения» в том, что, оставаясь на свободе и, опасаясь тяжести наказания, Бекиров может скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства по делу. Также, якобы, «имея активную роль в организации Хизб ут-Тахрир, может продолжать заниматься противоправной деятельностью, посягающей на общественную безопасность».

Адвокат Бекирова Эдем Семедляев просил суд отказать в ходатайстве обвинения, поскольку Бекиров – гражданин Украины и политзаключенный. Также он ходатайствовал о домашнем аресте по месту проживания своего подзащитного в крымском поселке Строгановка. Бекиров заявил, что воспринимает свое содержание в изоляторе Ростова-на-Дону как «депортацию».

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Из Крыма в Ростов-на-Дону приехали около 20 человек, чтобы поддержать Бекирова и трех других фигурантов этого дела: общественного защитника Ризу Изетова, волонтера и активиста Руслана Сулейманова, волонтера Шабана Умерова, в отношении которых сегодня пройдут заседания в этом суде. В зал допустили 12 слушателей. Также на заседании присутствовал украинский консул Сергей Вдовиченко.

Сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего были задержаны 24 активиста.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста не раз заявляла об ухудшении состояния его здоровья.

10 апреля подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» продлил меру пресечения Бекирову в виде содержания под стражей до 12 июня.

26 апреля Бекиров во время судебного заседания в подконтрольном РФ так называемом "Верховном суде" оккупированного Крыма заявил о намерении начать голодовку. По словам адвоката, его подзащитный принял такое решение из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

В суде оккупированного Крыма 7 мая в этом деле были представлены результаты трех экспертиз: судебно-биологической, психиатрической, а также судебно-баллистической и взрывотехнической экспертиз.

Адвокат и Бекиров сразу выразили своё возражение и несогласие с результатами этих экспертиз.